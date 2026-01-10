Search here...

Zúčastní se americká snowboardová hvězda Chloe Kim olympijských her v Itálii?

Léa Michel
@chloekim/Instagram

Chloe Kim, americká ikona snowboardingu na halfpipe, dvojnásobná olympijská vítězka a hvězda sociálních médií s více než milionem sledujících na Instagramu, čelí vážné nejistotě na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně-Cortině kvůli vykloubenému rameni, které si utrpěla při tréninku.

Snowboardová hvězda s několika rekordy

Chloe Kimová ve svých 25 letech dominuje ženskému halfpipeu již deset let: získala zlaté medaile v Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022, osm zlatých medailí z X Games, čímž vyrovnala rekord Shauna Whitea, a z roku 2025 se stala mistryní světa. V květnu 2025 se kvalifikovala do týmu USA na Milán-Cortinu, když se umístila na čele světového žebříčku s historickou ambicí získat tři zlaté medaile za sebou. Její příspěvky, které mají velkou základnu na sociálních sítích, kombinují sportovní výkony, humor a každodenní život, což jí vyneslo milion sledujících na Instagramu a obrovskou angažovanost.

Šokující zranění ve Švýcarsku

8. ledna 2026 Kim během tréninku ve švýcarském Laaxu těžce upadla obličejem napřed o stěnu halfpipe a vykloubila si rameno – incident, který sama šampionka popsala jako „nejhloupější“. Video zveřejněné na Instagramu ukazuje pád a její grimasy bolesti se znepokojeným publikem: „Jsem tady už pár dní. Momentálně jsem ve Švýcarsku a teprve druhý den tréninku jsem měla ten nejhloupější pád…“ Navzdory všemu zůstává optimistická, všímá si dobré mobility a malé bolesti, ale obává se opakovaných vykloubení.

Stav olympijských her je nejistý

Očekává se, že brzy bude provedeno vyšetření magnetickou rezonancí, které objasní závažnost jejích zranění, ale vzhledem k tomu, že do 9. ledna 2026 nebudou zveřejněny žádné okamžité informace, zůstává její účast na závodech v halfpipe (6.–7. února) nejistá a existuje riziko delšího zpoždění. Olympijské hry Milán-Cortina začínají 6. února, což ponechává na rekonvalescenci velmi krátký čas. Kim se domnívá, že je ve skvělé snowboardové formě a je připravena se vrátit, jakmile bude v pořádku.

Toto zranění ohrožuje bezprecedentní výkon: stát se první, která vyhrála tři zlaté medaile po sobě v ženském halfpipe. Navzdory neúspěchu v prosinci 2025 kvůli jinému blíže neurčenému zranění Kim ztělesňuje odolnost, podporovanou obrovskou základnou fanoušků na sociálních sítích, kde sdílí své syrové emoce. Její cesta je inspirativní a každou neúspěch proměňuje v potenciální návrat.

Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
