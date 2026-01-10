Dcera Elona Muska způsobila senzaci nečekaným vzhledem

Nová valentýnská kampaň značky Savage x Fenty posouvá Vivian Wilson, odcizenou transgender dceru Elona Muska, do popředí módní scény v roli sebevědomé, okouzlující a rozhodně moderní ženy.
Nečekaná múza pro Rihannu
Pro kolekci „Love So Savage“ od Savage x Fenty k Valentýnu 2026 čerpá Rihanna inspiraci z bohyně Afrodity, symbolu lásky, krásy a touhy. Po boku zpěvačky se Vivian Wilson stává silným ztělesněním této vize, daleko od mediálního stínu svého otce (Elon Musk). Ve svých 21 letech mladá žena potvrzuje zlom ve své modelingové kariéře po několika významných vystoupeních během Fashion Weeku a debutu s inkluzivními značkami.
Mramorová a krajková estetika
Ve vizuálech Vivian pózuje na pozadí mramorových sloupů a soch, zalitých zlatými odlesky, které připomínají nově pojatý starověký chrám. Oblečená v černém krajkovém outfitu zdobeném červenými květy, má na sobě sladěnou minisukni a šarlatové punčocháče, což je vzhled, který vyzařuje romantiku i půvab. Obrazové plátno sdílí s americkou herečkou Lovie Simone, tvůrkyní obsahu pro plnoštíhlé Emmou Arlettou a dalšími talenty a vytváří galerii těl a tváří, která stírá hranice tradičních standardů krásy.
Savage x Fenty, inkluzivní manifest
Od svého vzniku se značka Rihanny budovala jako manifest rozmanitosti, oslavující všechny typy postav, odstíny pleti a genderové identity. Výběrem Vivian Wilson za svou valentýnskou múzu vysílá Savage x Fenty jasné poselství: láska – k sobě samému, k druhým, k tělům – nemá žádné normy a už vůbec ne předepsaný šatník.
Vivian Wilson se tak etablovala jako tvář generace, která odmítá rodinné, sociální a genderové normy. Od newyorského týdne módy proměňuje to, co mohlo být pouhým slavným jménem, v platformu pro vyjádření a svobodu. V třpytivém mramoru Savage x Fenty se „zapřipravená dcera“ jeví především jako mladá žena, která svým vlastním způsobem píše novou mytologii transgender viditelnosti.