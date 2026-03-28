Anne Hathaway údajně vyjádřila obavy ohledně standardů v módě, když čelila modelkám, které byly považovány za „příliš hubené“.

Léa Michel
Extrait du film « The Devil wears Prada 2 »

Během natáčení netrpělivě očekávaného filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ údajně Anne Hathawayová vyjádřila své obavy ohledně zastoupení určitých tělesných standardů v módním průmyslu. Podle její herecké kolegyně, americké herečky Meryl Streepové, se Hathawayová chtěla ve filmu vyhnout přítomnosti postav považovaných za „příliš hubené“ a zdůraznila důležitost vyváženějšího zastoupení. Tento postoj znovu oživuje debatu o vývoji estetických kritérií v módě a filmu.

Bdělost ohledně reprezentací v módě

V rozhovoru pro Harper's Bazaar Meryl Streep vysvětlila, že ji překvapila hubenost některých modelek, které viděla na módních přehlídkách během příprav filmu: „Zarazilo mě, že modelky byly nejen krásné a mladé – všechny mi připadaly mladé – ale také znepokojivě hubené.“ Herečka to popsala jako nečekaný dojem a poznamenala, že otázka tělesné rozmanitosti již v posledních letech vyvolala diskuse.

Podle ní Anne Hathawayová rychle upozornila produkční tým na problém s vnímáním těla ve filmu, který byl považován za příliš vzdálený realistickému nebo zodpovědnému zobrazení: „Myslela jsem, že tohle všechno už bylo vyřešeno před lety. Annie si toho také všimla a spěchala promluvit s producenty, od kterých dostala slib, že modelky na módní přehlídce, kterou jsme pro náš film připravovali, nebudou tak hubené! Je to úžasná dívka.“ Tato iniciativa je součástí širší diskuse o vnímání těla v kreativních odvětvích.

Film, na který veřejnost velmi čekala

Přímé pokračování kultovní klasiky z roku 2006, film „ Ďábel nosí Pradu 2 “, představuje návrat ikonických postav, včetně Mirandy Priestlyové v podání Meryl Streepové a Andyho Sachse v podání Anne Hathawayové. Scénář sleduje vývoj jejich kariér téměř dvacet let po událostech prvního filmu.

Posun očekávání v rámci odvětví

Problematika reprezentace těla v módě a filmu je již několik let předmětem pravidelných diskusí. Byla realizována řada iniciativ na podporu větší rozmanitosti tvarů těla v reklamních kampaních a na mole. Postoj Anne Hathawayové ilustruje rostoucí povědomí o dopadu obrazů šířených mezi širokou veřejností, zejména mezi mladšími generacemi.

Prostřednictvím této intervence, jak uvedla Meryl Streep, Anne Hathaway přispívá k oživení debaty o standardech tělesné identity v módním průmyslu. Vzhledem k tomu, že se v kinech chystá premiéra filmu „ Ďábel nosí Pradu 2“, toto zaměření na reprezentaci těl ilustruje vyvíjející se očekávání veřejnosti i profesionálů ohledně obrazu, který film a móda zprostředkovávají.

