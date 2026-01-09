Search here...

„Kdo jí řekl, aby si sahala na obličej?“: Zpěvačka v centru estetické debaty

Anaëlle G.
PinkPantheress, britská popová hvězda s geek-chic stylem, rozpoutala sociální média svým vzhledem na akci Chanel a zároveň vyvolala vášnivou debatu o fámách o kosmetických operacích.

Geekovská elegance ve stylu Chanel

7. ledna 2026 se v hotelu Chateau Marmont v Los Angeles zúčastnila PinkPantheress večeře oslavující řadu jemných šperků Chanel Coco Crush. Zpěvačka zvolila školácký vzhled od hlavy až k patě: přiléhavý kardigan s bílým lemováním přes tílko, ultrakrátkou pletenou mikrosukni, černé boty Mary Janes a bílé trubkové ponožky – koketní estetiku, kterou zpopularizovaly Hailey Bieber a Jennie z jihokorejské dívčí skupiny Blackpink. Tato volba proměňuje „geek“ v módní ikonu, věrnou svému retro-futuristickému stylu.

Estetická kontroverze na sociálních sítích

Fotografie z události rychle vyvolaly bouři: „Kdo jí řekl, aby si sahala na obličej?“ zvolal jeden uživatel internetu , zatímco jiný si naříkal: „Nejkrásnější ženy si nechávají píchat botox bezdůvodně a mně to způsobuje spoustu úzkosti.“ Na TikToku a X (dříve Twitter) se spekulace o její plastice nosu a výplních rtů postavily mezi fanoušky, kteří obhajovali její přirozenou proměnu, a kritiky, kteří odsuzovali umělé „před/po“.

Pozitivní přístup k tělu tváří v tvář odsouzení

Tato negativní reakce odhaluje úskalí slávy: posuzování tváře bez důkazů posiluje toxické standardy. PinkPantheress, jejíž hudba sama o sobě oslavuje syrovou autenticitu, ztělesňuje základní pozitivní přístup k tělu – nikdo nemusí ospravedlňovat svá rozhodnutí ohledně těla, ať už přirozeného nebo vylepšeného. Kritizování vzhledu umělkyně odvádí pozornost od jejího talentu: pozornost si zaslouží její sladký hlas a samply z období Y2K, ne rozbory obličeje.

PinkPantheress překonává kontroverzi tím, že potvrzuje svůj vývoj a připomíná nám, že krása se vyvíjí bez uživatelské příručky. Její působení v Chanel upevňuje hybridní estetiku – roztomilou, odvážnou, nadčasovou – která se vzpírá kategorizaci. Ve světě posedlém „přirozeností“ dokazuje, že šik se rýmuje především se sebevědomím, ať už s botoxem, nebo bez něj.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
