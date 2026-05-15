Tiffany Haddishová předvádí své břišní svaly v barevném outfitu

Americko-eritrejská herečka, komička, scenáristka a producentka Tiffany Haddish debutovala v roce 2026 v americkém sportovním časopise Sports Illustrated Swimsuit. Objevuje se na sérii fotografií, kde prominentně vyniká její břišní svaly.
Premiéra pro plavky Sports Illustrated
Fotografie z focení Tiffany Haddish pro Sports Illustrated Swimsuit 2026, které v Baja California Sur (stát Mexiko) pořídil fotograf James Macari, z ní dělají jednu ze čtyř hvězd na obálce tohoto vydání – po boku americké zpěvačky, skladatelky, stylistky a producentky Hilary Duff, americké influencerky Alix Earle a modelky Nicole Williams English.
Pro Tiffany Haddish, která se k focení pustila se stejnou energií jako ke stand-up vystoupení, to byla premiéra. Nejvýraznějším kouskem byl dvouvrstvý set od SAME: jedna vrstva plavek byla oranžová a druhá zlatá. Na titulní fotografii je Tiffany Haddish, jak klečí na bílém písku, kolena má jen pár centimetrů od křišťálově čisté vody. Její tmavě hnědé vlasy, upravené do mokrých vln a spadající až do pasu, nahradily krátký mikádo, který nosila v posledních týdnech.
Břišní svaly, které upoutaly pozornost všech
Na několika snímcích z focení Tiffany Haddish předvádí vyrýsované břicho – výsledek cvičení, které pravidelně sdílí na sociálních sítích. Druhý pohled z focení ji ukazuje v jednodílném topu od Saint Laurentu, celý pokrytý černými flitry, opřenou o žlutý míč na jógu a s náhrdelníkem z vícevrstvého zlata od New York Vintage. Dva dokonale provedené outfity.
Natáčení, které se neobešlo bez incidentů - a ona se u toho zasmála
Tiffany Haddishová v žertu zmínila četné závadné oblečení během natáčení: „Měla jsem na sobě několik outfitů a říkala jsem si, že tohle bude nevhodné... Protože jsme v oceánu. Oceán rád svléká oblečení.“ S obvyklým humorem dodala: „A víte, co ještě rádo leze ven? Moje bradavky. Opravdu chtěly být součástí natáčení. Měli jsme problém je udržet v sobě.“ Její příběh vyvolal stejný rozruch jako samotné snímky.
Krásný vzhled, který boří její obvyklou image
Pro toto focení zvolila Tiffany Haddish jemnější líčení než obvykle: zářivý pleť, duhové oční stíny, lesklé bobulové rty a broskvovou tvářenku. Kosmetická volba zaměřená na pocit „přípravy na dovolenou“ – na hony vzdálená divadelní eleganci, která je často jejím poznávacím znamením na červeném koberci.
Vypracované břišní svaly, dvojité plavecké oblečení, humor – Tiffany Haddish debutovala v americkém sportovním časopise Sports Illustrated Swimsuit přesně podle očekávání: tím, že byla sama sebou. A přesně proto to funguje.