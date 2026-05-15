Za kritikou šatů Olivie Rodrigo se vynořuje hlubší debata.

Komentování outfitů zpěváků namísto tleskání jejich vokálnímu výkonu a oceňování jejich umění se stalo téměř iniciačním rituálem. Pop-rocková ikona Olivia Rodrigo nebyla z tohoto veřejného soudu výjimkou. Její šaty ve stylu babydoll v kombinaci s drsnými botami byly hordou anonymních komentátorů rozebrány do posledního detailu. Tento outfit, zamýšlený pouze jako stylové prohlášení, se málem stal národním problémem.
Šaty Olivie Rodrigo ve stylu babydoll, magnet na kritiku
Jméno Olivie Rodrigo se neustále objevuje ve zprávách. Americká zpěvačka, známá svým eklektickým hudebním stylem a velmi osobním pohledem na pop-rock, se nedostává na titulní stránky novin kvůli svému nepopiratelnému talentu, ale kvůli svému nejnovějšímu, zdánlivě neškodnému, pódiovému vzhledu. Její outfit, který měl sloužit jako kulisa, druhořadý prvek v jejím vystoupení, se stal virálním tématem diskusí.
Na akci Spotify Billions Club, která oceňuje umělce, kteří na platformě překročili miliardu streamů, zůstala zpěvačka písně „Bad Idea Right“ věrná formě a opět vyjádřila svou jedinečnou identitu prostřednictvím módy. U mikrofonu se objevila v šatech ve stylu babydoll, pokrytých malými květinami a ozdobených krajkou. Aby tomuto decentnímu kousku v kombinaci s kraťasy bloomer dodala nádech šmrncu, oblékla si výrazné kozačky a pod ně přidala viditelné bílé ponožky. Tento outfit, směs retro country stylu a rockové estetiky prvního desetiletí 21. století, se rychle stal virálním.
Online se uživatelé internetu v jakési kolektivní imunitě pravidelně sami jmenují módními kritiky a neváhají se zabývat výběrem oblečení celebrit, jako by do této záležitosti měli co říct. Tyto zdánlivě nevinné šaty, které byly považovány za „příliš krátké “, „neslušné“ nebo dokonce vyloženě „infantilní“, se proměnily v vrcholný přestupek, urážku cudnosti, v předmět satanských záměrů. „Může se Olivia Rodrigo oblékat jako normální popová hvězda a přestat se snažit vypadat jako mimino?“ navrhuje jeden uživatel internetu na X (dříve Twitter).
Co uživatelé internetu kritizují na těchto šatech s jejich „nevinným stylem“
Uživatelé internetu nepoukazovali jen na „staromódní“ design nebo „módní faux pas“. Ve své online tirádě zašli ještě dál a obvinili umělkyni z „chování se jako malá holčička“ a „sexualizace“ dětského oblečení. Jako by šaty ve stylu babydoll byly obří verzí kousků přišitých na křehkou kůži porcelánových panenek nebo patřily výhradně do šatníku batolat. Podle těchto ukvapených soudů má móda práh tolerance, hranici, kterou by se nemělo překračovat. Zatímco dětské bikiny, líčení vhodné pro děti a minišortky pro malé holčičky se setkávají s všeobecnou lhostejností, šaty ve stylu babydoll od Olivie Rodrigo vyvolaly iracionální kontroverzi.
To, co uživatelé internetu přirovnávají k „dívčímu outfitu“, má ve skutečnosti svůj příběh. Není to ani provokace, ani záchvat šílenství, který má upoutat pozornost. Tento kousek dává smysl v rámci uměleckého směřování jejího nejnovějšího alba „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“, kde Olivia Rodrigo mísí estetiku riot grrrl s vintage koketností.
„Chci, aby všechno bylo hravé a uvolněné,“ řekla zpěvačka britskému Vogue ohledně svého dress code. Uživatelé internetu bohužel vzali tento look velmi vážně a vrhli na něj kritiku jako na shnilá rajčata na veřejném prostranství. Pravděpodobně nevědí o původu šatů, které zdobily mnoho siluet, včetně siluet ikonické Jane Birkin. Šaty ve stylu babydoll, militantní reakce na konzervativní módu té doby, byly také používány jako rušivý symbol rockovými osobnostmi, včetně Courtney Love.
Outfit, který nepotřebuje omluvu ani ospravedlnění
Debata kolem těchto šatů nakonec jde daleko za rámec jednoduché otázky módního vkusu. Primárně odráží tuto podivnou kolektivní posedlost zkoumáním vzhledu žen na očích veřejnosti, jako by každý centimetr látky podléhal odborné analýze a nutně nesl skryté poselství. Pro mužské umělce je „odvážný“ outfit často chválen jako estetická volba. Pro zpěvačku se rychle stává zdrojem podezření, moralizování nebo obvinění z postranních úmyslů.
Olivia Rodrigo neudělala nic víc, než co dělají všichni velcí umělci: vyprávěla příběh skrze siluetu a nosila to, co ji odráží. Její šaty ve stylu babydoll byly jednoduše identifikačním znakem, vizuálním odkazem, nikoli perverzní parodií dětství. Byly prostě součástí umělecké kontinuity, věrné vesmíru, který budovala od svých počátků, někde mezi pohmožděným romantismem, nostalgií po Y2K a rockovou neúctou.
I když kolektivní představivost často vyvolává obrazy rockových hvězd v kožených bundách, roztrhaných džínách a tričkách s nápisy, není to striktní pravidlo. Olivia Rodrigo dokazuje, že něha a zuřivost mohou koexistovat, a právě to dělá její postavu tak podmanivou. Móda by měla zůstat prostorem svobody, nikoli nástrojem útlaku nebo záminkou k trestu.