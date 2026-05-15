„S věkem ještě krásnější“: Gillian Anderson v 57 letech okouzluje v bílých šatech s korálky

Anaëlle G.
Americká herečka Gillian Anderson nedávno zdobila červený koberec na 79. filmovém festivalu v Cannes (12.–23. května 2026) při promítání filmu „Život ženy“, nové dramatické komedie v režii francouzské herečky a režisérky Charline Bourgeois-Tacquet. Jakožto přední osobnost módy i filmu zaujala přihlížející v sošných bílých šatech zdobených korálky. Její vzhled se okamžitě setkal s chválou na internetu a komentáře se shodovaly, že herečka zářila.

Sošné šaty, někde mezi minimalismem a precizností

Pro své netrpělivě očekávané vystoupení na Croisette zvolila Gillian Anderson bílé šaty s grafickými liniemi a architektonickým splýváním. Šaty, navržené významným italským módním domem, se vyznačovaly pečlivou výšivkou perel a kamínků roztroušených po živůtku, které vytvářely téměř šperkový efekt. Asymetrický výstřih tvaroval siluetu, zatímco malá mašle tón v tónu v přední části šatů – opakující se vzadu, kde se kříží ramínka – dodala celkovému vzhledu nádech rock'n'rollu.

Herečka nosila diamantové šperky v uších a kolem krku. Vlnité kudrlinky měla svázané do vysokého culíku a její líčení, lehké a decentní, zdůrazňovalo jednoduchost. Tento rafinovaný přístup umožnil, aby se haute couture dostala do centra pozornosti.

Den věnovaný módě

Dnešní večerní vystoupení na filmovém festivalu v Cannes bylo pro Gillian Anderson součástí obzvláště rušného dne. Herečka již dříve odpoledne překvapila všechny na Croisette dlouhými, ultra kudrnatými blond vlasy, inspirovanými účesy z 80. let. Zářivý vzhled, který zdobily béžové šaty s květinovým vzorem v výrazně retro stylu.

Gillian Anderson, pravidelná hostka filmového festivalu v Cannes a věrná klientka několika významných italských módních domů, si k přehlídkovému molu vybudovala zvláštní vztah již několik sezón. V březnu loňského roku významně uzavřela jednu z nejočekávanějších přehlídek pařížského týdne módy, čímž potvrdila svůj status módní ikony i herečky. Tato dvojí identita – jako náročné performerky a vlivné stylové osobnosti – jí umožňuje jedinečně se prosadit na významných filmových akcích.

Vystoupení přivítalo vlnu reakcí

Pod módními publikacemi věnovanými jejímu vzhledu se hrnou komentáře od uživatelů internetu. „S věkem je ještě krásnější“ , „Velkolepá jako vždy“ , „Skutečná ikona“ ... tyto četné a jednomyslně blahosklonné reakce podtrhují, jak moc herečka dnes ztělesňuje určitou formu elegance, osvobozenou od zákazů spojených s věkem.

Tento veřejný postoj rozhodně není cizí ani samotné Gillian Anderson. Herečka, známá svými feministickými postoji, již několik let říká, že „přijmout svůj věk znamená odmítnout zmizet“. Tato filozofie ji spojuje s dalšími osobnostmi filmového průmyslu, jako je americká herečka a modelka Brooke Shields, americká herečka Sharon Stone a americká herečka a producentka Jane Fonda – všechny se svým vlastním způsobem věnují boji za to, aby ženy nad padesát let již nebyly filmovým průmyslem činěny neviditelnými. S každou účastí v Cannes Gillian Anderson dokazuje, že móda a film mohou psát ty nejkrásnější příběhy i dlouho po čtyřicítce.

V bílých šatech zdobených korálky a dokonale vyrovnaném chování předvedla Gillian Anderson jeden z nejvýraznějších módních momentů třetího dne filmového festivalu v Cannes 2026. Kromě samotného vzhledu sloužila i jako připomínka často zapomínané pravdy: záře s věkem neslábne, jen sílí. Lekce stylu, ale i sebevědomí, kterou si mnozí budou pamatovat daleko za hranicemi Croisette.

