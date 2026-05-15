V třpytivých šatech Michelle Rodriguez zažehla filmový festival v Cannes

Na promítání u příležitosti 25. výročí ságy "Rychle a zběsile", které se konalo v rámci 79. filmového festivalu v Cannes (12.-23. května 2026), se Michelle Rodriguezová na červeném koberci výrazně objevila. Americká herečka, scenáristka a filmová producentka, ikonická postava série už od prvního dílu v roce 2001, si vybrala šaty od Paola Sebastiana. Byl to pro tuto příležitost vhodný vzhled, který předvedla po boku svých dlouholetých kolegyň, amerických hereček Jordany Brewster a Meadow Walker.
Šaty od Paola Sebastiana ušité na míru pro červený koberec
Pro tento večer, který vzdal hold jedné z nejikoničtějších ság akčních filmů, si Michelle Rodriguez vybrala kousek z kolekce podzim 2025 australského návrháře Paola Sebastiana. Design zahrnoval strukturovaný top bez ramínek, celý zdobený krystaly, které zachycovaly světlo při každém pohybu. Oděv splýval do vzdušné tylové sukně, vrcholící dlouhou vlečkou, která celkovému vzhledu dodávala téměř divadelní rozměr.
Silueta, která byla romantická i architektonická zároveň, krásně kontrastovala s drsnějším image, kterou herečka ztvárňuje na plátně ve filmu Rychle a zběsile. Paolo Sebastian, známý svými couture kreacemi plnými výšivek a velkolepých vleček, se během několika let stal jedním z oblíbených návrhářů na mezinárodním červeném koberci. Touto módní volbou na filmovém festivalu v Cannes Michelle Rodriguez plně navazuje na velkolepou tradici pečlivě zpracovaných vystoupení v Cannes.
Michelle Rodriguez, pravidelná návštěvnice Croisette
Pokud americká herečka udělala tak trvalý dojem, je to také proto, že se v průběhu let stala pravidelnou hostitelkou filmového festivalu v Cannes. Michelle Rodriguez, známá pro svou silnou osobnost a akční role, vždy překvapí volbou propracovaných šatů, které kontrastují s jejím image na plátně.
Právě tato dualita je součástí jejího kouzla: v Cannes se hlásí k „couture ženskosti“, která ostře kontrastuje s jejími outfity na plátně. Důkaz, pokud by byl nějaký potřeba, že akční herečky dokážou prozkoumat všechny aspekty módy, aniž by byly zaškatulkovány. A tento vzhled z roku 2026, spojený s událostí tak symbolickou, jako je 25. výročí filmu „Rychle a zběsile“, zůstane jedním z jejích nejpamátnějších momentů v Cannes.
V róbě od Paola Sebastiana zdobené třpytivými krystaly, éterické tylové vlečce a poctě 25 let kultovní ságy se Michelle Rodriguezová stala jedním z nejpamátnějších vystoupení 79. ročníku. Další důkaz toho, že filmový festival v Cannes zůstává více než kdy jindy místem, kde se móda a film setkávají ve svém nejúžasnějším projevu.