V Cannes Diane Kruger vrací do centra pozornosti doplněk, který dlouho zůstával diskrétní.

Léa Michel
@dianekruger / Instagram

Diane Kruger nedávno zdobila červený koberec na 79. filmovém festivalu v Cannes (12.–23. května 2026) při promítání filmu „Vlast“. Německá herečka, která je pravidelnou návštěvnicí Cannes, si pro tuto příležitost zvolila nápadně elegantní outfit. Kromě vyšívaných šatů upoutal pozornost všech jeden konkrétní doplněk: dlouhá, jedlově zelená pláštěnka, mistrovsky přehozená přes rameno. Detail, který byl vším, jen ne náhodný, a který by mohl s jistotou odstartovat největší trend sezóny.

Zlatý a asymetrický vzhled

Pro výstup po čtyřiadvaceti schodech Palais des Festivals zvolila Diane Kruger zlaté asymetrické šaty – krátké na jedné straně a dlouhé na druhé – ušité z hedvábné látky zdobené jemnou květinovou výšivkou. Byl to rafinovaný, téměř vzácný kousek, ale byl to ústřední doplněk celého vzhledu, který dělal ten největší rozdíl: dlouhá, jedlově zelená pláštěnka uvázaná kolem krku a přehozená přes jedno rameno.

Tato odvážná volba okamžitě promění „klasickou“ siluetu ve velkolepý vzhled. Co se týče bot, herečka nahradila kozačky po stehna, které viděla na mole, jemnými sandály na podpatku, které ladily s jejími šaty. Její účes s copánky a šperky od Tiffany & Co. dotvořily vzhled v téměř středověkém, modernizovaném stylu.

Plášť, módní doplněk, který se silně vrací

Volba Diane Krugerové tohoto outfitu není náhodná. Plášť, dlouho odsouzený k chladnějším měsícům, se v současných kolekcích vrací do módy. Byl k vidění na přehlídkách řady návrhářů pro podzim/zimu 2026-2027 v různých podobách: dlouhý a majestátní, krátký a strukturovaný, ze sametu, vlny nebo šifonu. Tento trend je poháněn kolektivní touhou po výrazných, teatrálních kouscích, které okamžitě promění outfit.

Tím, že ho Diane Krugerová nosila na přehlídce v Cannes, jedné z nejsledovanějších módních přehlídek na světě, mu dodává neocenitelnou publicitu. Toto zaměření reflektorů by mohlo trvale oživit nadšení pro tento doplněk, který se nachází někde mezi oblečením a výrazným kouskem.

Vítaný výstup v den plný vrcholů

Toto vystoupení na červeném koberci bylo součástí obzvláště rušného třetího dne festivalu. Spolu s americkou herečkou, producentkou a režisérkou Demi Moore, která se ten den na festivalu v Cannes objevila potřetí, upoutala velkou pozornost fotografů Diane Kruger. Promítání filmu „Fatherland“, dramatického filmu v soutěži, dodalo večeru silný filmový rozměr.

Ani estetické volby Diane Kruger neunikly pozornosti pozorovatelů: mezi jedlově zeleným pláštěm, květinovou výšivkou a zapleteným účesem někteří viděli možný odkaz na svět „Pána prstenů“. Obzvláště výstižný odkaz, jelikož režisér Peter Jackson letos získal čestnou Zlatou palmu festivalu. Ať už byla tato inspirace úmyslná, nebo prostě náhodná, výsledek byl jednomyslně chválen. Diane Kruger, držitelka ceny za nejlepší herečku v Cannes za film „In the Fade“ v roce 2017, opět potvrzuje své postavení nepostradatelné módní ikony na Croisette.

S těmito vyšívanými šaty a velkolepou pláštěnkou se Diane Kruger objevila na začátku festivalu v Cannes 2026 jako jedna z nejvýraznějších událostí. Kromě samotného vzhledu se vrací do popředí módní scény i celý doplněk: pláštěnka, dávno zapomenutá a v nadcházejících měsících bychom se měli v ní objevovat v ještě větším počtu.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Za kritikou šatů Olivie Rodrigo se vynořuje hlubší debata.
V třpytivých šatech Michelle Rodriguez zažehla filmový festival v Cannes

