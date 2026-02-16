Beyoncé ve svých 44 letech překvapila novým krátkým sestřihem vlasů.

Americká zpěvačka a skladatelka Beyoncé právě odhalila proměnu vlasů v krátký blond střih vlasů sahající až k bradě. Je to její nejkratší sestřih za poslední roky.
Překvapivý vzhled… na obrázcích
Po několika měsících diskrétnosti na sociálních sítích se zpěvačka 12. února znovu objevila v kolotoči fotografií zveřejněných na Instagramu, pořízených během Super Bowlu 2026. Fotografie bez popisků nechaly mluvit samy za sebe: hladký a strukturovaný medově blond bob, který rámuje obličej a okamžitě modernizuje její styl.
Na fotografiích má Beyoncé nejprve na sobě dlouhý chartreuse trenčkot, který ladí s její kabelkou a slunečními brýlemi, poté decentnější outfit s krémovým topem s odhalenými rameny zastrčeným do olivově zelených kalhot, jemný make-up s lehkým kouřovým očním make-upem a růžové rty. Celý outfit zdůrazňuje její nový účes, kříženec klasického mikáda a francouzského mikáda, se zaoblenými konci a kontrolovaným objemem.
Krátký střih, který představuje zlomový bod
Tento krátký mikádo ve zlatavě/karamelově blond odstínech s tmavšími odrosty ostře kontrastuje s dlouhými, vlnitými vlasy, které Beyoncé v posledních letech upřednostňovala, zejména v éře filmu „Cowboy Carter“. Fanoušci ho již nyní vnímají jako známku stylistické obnovy, ba dokonce jako začátek „nové umělecké kapitoly“. Mnozí chválí jeho „osvěžující“, „ultra elegantní“ a „silný“ vzhled a věří, že blond mikádo dokonale zdůrazňuje Beyoncéiny rysy a její hvězdnou sílu. Někteří ho dokonce nazývají „ikonickým účesem“ a předpovídají, že se tento krátký mikádo stane jedním z nejžhavějších vlasových trendů roku, protože dokonale spojuje eleganci a modernitu.
Pózováním s vlajkou „Touchdown“ a kombinací tohoto účesu s lookem „candy apple green“ Beyoncé proměňuje jednoduchý střih ve skutečné módní prohlášení a znovu potvrzuje svůj status ikony schopné spustit trend jen několika fotografiemi.