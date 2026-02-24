Search here...

Dcera Paula McCartneyho se otevřeně vyjádřila k kritice, které čelila její matka.

Anaëlle G.
Britská návrhářka Stella McCartney emotivně hovoří o ostré kritice, kterou její matka Linda McCartney (americká fotografka, zpěvačka a klávesistka) utrpěla v britské rockové kapele „Wings“, kterou založil její otec Paul McCartney, a v dokumentu Prime Video odhaluje, jak moc tyto útoky zlomily srdce její matky.

Ten výsměch Lindu zranil

Ve filmu „Paul McCartney: Muž na útěku“ Stella popisuje obtěžování, kterému její matka snášela, izolaci a zesměšňování kvůli svému hlasu během živých vystoupení. Linda, talentovaná fotografka bez formálního hudebního vzdělání, hrála na klávesy a zpívala harmonie, ale kritici ji často označovali za vetřelkyni a poukazovali na její nedostatek profesionální techniky. „Láme mi to srdce,“ přiznává Stella, která cítila bolest své matky navzdory její zdánlivé síle.

Odolnost, která inspirovala Pavla

Navzdory jízlivým poznámkám – „Neumí zpívat, neumí hrát“ – Linda vytrvala a podle Stelly v ní vyvolala „statečnost“, která Paula oživila po rozpadu britské rockové skupiny The Beatles. Pár, manželský od roku 1969 až do Lindiny smrti v roce 1998, založil Wings z rozmaru a Paul dodnes zastává „zvláštní zvuk“ svého hlasu. Stella zdůrazňuje, jak tato houževnatost posílila „Paula, který procházel obdobím pochybností o sobě samém“.

Dojemné rodinné svědectví

Dokument, který režíroval americký filmař Morgan Neville, kombinuje archivní záběry s rozhovory s Paulem, Stellou, Mary, Jamesem a Heather, stejně jako s rozhovory s „Wings“, Seanem Lennonem, Mickem Jaggerem a Chrissie Hynde. Sama Linda útoky v roce 1973 bagatelizovala: „Osobně mě to netrápí.“ Stella však odhaluje hlubší zranitelnost této ženy, která přijala všechno, aby mohla následovat svého manžela na jevišti.

Stella McCartney tak proměňuje tento bolestný příběh v živou poctu mateřské síle a dokazuje, že za kritikou se její matka Linda McCartney zapsala do historie rocku svou autentickou odvahou.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
