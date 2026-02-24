Search here...

Tato hollywoodská hvězda ztvární na plátně Audrey Hepburn; fanoušci jsou rozděleni.

Léa Michel
Lily Collins, která se proslavila v mezinárodním měřítku seriálem „Emily v Paříži“, právě potvrdila, že ztvární legendární Audrey Hepburn v novém filmu, který se zaměřuje na tvorbu klasické „Snídaně u Tiffanyho“. Tento celovečerní film, který dosud nemá název, vypráví příběh v zákulisí romantické komedie uvedené v roce 1961, která se od té doby stala základním kamenem historie filmu a módy.

Lily Collins, „dědička stylu Audrey“

Film bude založen na bestselleru Sama Wassona „Pátá Avenue, 5:00: Audrey Hepburn, Snídaně u Tiffanyho a Úsvit moderní ženy“, který sleduje vznik filmu a jeho vliv na ztvárnění moderní ženy na plátně. Britsko-americká herečka, modelka, spisovatelka a producentka Lily Collins si v projektu nejen zahraje, ale bude jej i produkovat.

Lily Collins na Instagramu sdílela ikonickou fotografii Audrey Hepburn ve filmu „Snídaně u Tiffanyho“, aby oznámila novinku, a to spolu se zprávou, ve které vyjadřuje svůj dlouholetý „obdiv a zbožňování“ hollywoodské ikony. Vysvětlila, že tato role je vyvrcholením „téměř deseti let vývoje“ a že se cítí „poctěna“ a „nadšená“, že o ní konečně může mluvit.

Lily Collins je již několik let pravidelně srovnávána s Audrey Hepburn, zejména kvůli její postavě, velkým očím a retro-elegantnímu stylu. Dokonce i její profesionální kruhy tuto paralelu poukazují: její nevlastní otec Malcolm McDowell popsal Lily jako osobu, která má ve svém vystupování na plátně „trochu z Audrey Hepburn“.

Fanoušci se ohledně obsazení rozcházejí.

Zatímco někteří diváci tuto zdánlivě „zřejmou“ volbu uvítali, jiní filmoví nadšenci byli mnohem skeptičtější. Na Redditu a X (dříve Twitter) se objevily četné komentáře, které chválily fyzickou podobnost a „eleganci“ Lily Collinsové, což naznačovalo, že je jednou z mála hereček schopných nést tento odkaz.

Kritika je bohužel stejně četná. Někteří online komentátoři hodnotí její herectví jako „příliš omezené“ na ztvárnění legendy, jakou je Audrey Hepburn, a domnívají se, že její image „dokonalé dívky“, připomínající „Emily v Paříži“, postrádá hloubku potřebnou pro životopisný film. Jiní jdou dokonce tak daleko, že její energii popisují jako „příliš přitažlivou“, opak střízlivosti a zdrženlivosti Audrey Hepburn, a raději by viděli jinou herečku, nebo dokonce americkou zpěvačku a skladatelku Arianu Grande, o které někteří fanoušci pro tento typ role snili.

Mezi poctou a obrovským tlakem

Tento projekt slibuje skutečné vyvážení: oslavu aury Audrey Hepburnové, aniž by se uchyloval k pouhé napodobenině. Zaměřením se na zákulisní aspekty natáčení spíše než na celý životní příběh herečky by film mohl nabídnout intimnější pohled na vznik mýtu, od chaotické předprodukce až po napětí na place. Pro Lily Collins je výzva obrovská: získat si i ty nejnáročnější fanoušky a zároveň do role vnést svůj vlastní jedinečný cit.

Stručně řečeno, ačkoliv se sociální média již zdají být rozdělená, jedna věc je jistá: tento životopisný film vyvolává velký rozruch dlouho před zahájením natáčení a po uvedení na trh jistě ještě větší.

