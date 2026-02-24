V 61 letech Monica Bellucci oslňuje na červeném koberci v ikonických černých šatech.

Italská herečka a modelka Monica Bellucci i nadále okouzluje publikum. Na udílení cen BAFTA 2026 v Londýně oslnila na červeném koberci v dnes již typických černých šatech.
Pozoruhodný návrat cen BAFTA 2026
Slavnostní předávání cen BAFTA, které se konalo 22. února 2026 v Londýně, shromáždilo největší jména mezinárodní kinematografie. Mezi nejdiskutovanější vystoupení večera patřilo vystoupení Monicy Bellucci. Italská herečka způsobila senzaci, když se prošla po červeném koberci v černých šatech, které připomínaly jeden z jejích nejpamátnějších outfitů z roku 2015.
Věrná své estetice zvolila strukturovaný design, zdůrazňující ramena výstřihem Bardot a výstřihem ve tvaru srdce. Tento výstup znamenal silný návrat na prestižní akci, které se zúčastnila i řada britských i mezinárodních filmových osobností.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Malé černé šaty, nadčasový styl
Monica Bellucci si od začátku své kariéry pěstuje rozpoznatelný styl: čisté siluety, luxusní látky a zálibu v černé barvě. Pro udílení cen BAFTA 2026 zvolila pouzdrové šaty od Saint Laurent. Přiléhavý střih s lehce rozšířenou sukní dodal celkovému vzhledu decentní šmrnc. Volba černé, barvy, kterou obzvláště oblíbená pro formální příležitosti, posiluje tento dojem decentní a sofistikované elegance.
Není to poprvé, co se herečka rozhodla pro podobnou siluetu na významné akci. V roce 2015 udělala výrazný dojem ve srovnatelných černých šatech, čímž potvrdila svou oddanost konzistentní estetice v průběhu let.
Příslušenství vybrané s přesností
Monica Bellucci svůj outfit doplnila výjimečnými šperky. Na hlavě měla zejména vintage diamantový náhrdelník od Cartiera, který celku dodal nádech lehkosti. Vzhled dotvořila strukturovaná kabelka, aniž by odváděla pozornost od šatů. Jak už to tak bývá, herečka upřednostňovala pečlivě vybrané doplňky, které ladily její outfit. Její vlasy, kdysi sytě černé, nyní měly hnědé melíry, které přirozeně rámovaly její obličej. Tento krásný vzhled byl v souladu s jejím klasickým i výrazným stylem.
Elegance, která překračuje desetiletí
Monica Bellucci, která se proslavila v 90. letech 20. století, si vybudovala mezinárodní kariéru zahrnující italskou, francouzskou a hollywoodskou kinematografii. Zejména zanechala trvalý dojem ve filmech jako „Malèna“ a „Spectre“. Kromě hereckých rolí zůstává její image synonymem pro určitou představu středomořské elegance.
Dnes si na červeném koberci stále udržuje svou tvář, aniž by musela slevit ze své stylistické identity. Ve světě, kde se trendy rychle vyvíjejí, její rozhodnutí zůstat věrná nadčasovým liniím posiluje její auru. Pod jejím vlivem se malé černé šaty stávají skutečným manifestem konzistence.
Na udílení cen BAFTA v roce 2026 Monica Bellucci opět dokázala, že elegance nezná věku. Novou interpretací svých ikonických černých šatů nám připomněla, že určité stylistické podpisy překračují desetiletí, aniž by ztrácely na významu. Italská herečka potvrzuje své postavení nepostradatelné postavy na mezinárodním červeném koberci a zůstává věrná sobě a své nadčasové estetice.