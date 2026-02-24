Emma Stone ve svých 37 letech zaujala minimalistickým vzhledem.

Emma Stone nedávno zaujala červený koberec cen BAFTA 2026 minimalistickou elegancí od Louis Vuitton. Herečka, nominovaná za roli ve filmu "Bugonia", zvolila jednoduchý look, který způsobil senzaci.
Ikonické černé šaty na udílení cen BAFTA
Emma Stone se objevila na 79. ročníku udílení filmových cen Britské akademie 22. února 2026 v Londýně v černých šatech od Louis Vuitton, vyrobených na zakázku. Šaty měly ramínkový výstřih, který tvořil velký kapkovitý výstřih, a zároveň si zachovaly plynulou siluetu, která se rozšiřovala do dlouhé vlečky. Otevřená záda umocňovala tuto nenápadnou smyslnost, zatímco hedvábná látka zdůrazňovala přístup „tichého luxusu“ bez zbytečných ozdob.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Minimalistické doplňky a krásný vzhled
Herečka doplnila vzhled sandály Jimmy Choo Minny na jehlovém podpatku, minimalistickými náušnicemi Louis Vuitton a diamantovým náramkem. Vlasy měla volně sčesané s několika prameny, které zvýrazňovaly obličej, a líčení se omezilo na černé oční linky a pudrově růžové oční stíny od Niny Park a Mary Roszak. Tato volba kontrastovala s extravagantnějšími outfity na červeném koberci a dokazovala sílu hesla „méně je více“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Emma Stone, dvojnásobná držitelka Oscara („La La Land“, „Chudáci“), znovu potvrzuje svůj status módní ikony. Její šestá nominace na cenu BAFTA (nejlepší herečka za film Yorgose Lanthimose „Bugonia“) je doplněna stylem, který již nyní inspiruje jarní trendy: architektonické střihy a sytá černá. Tento look ztělesňuje vývoj červeného koberce směrem k zralé a sebevědomé eleganci.