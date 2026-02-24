Search here...

Emma Stone ve svých 37 letech zaujala minimalistickým vzhledem.

Léa Michel
@ninapark/Instagram

Emma Stone nedávno zaujala červený koberec cen BAFTA 2026 minimalistickou elegancí od Louis Vuitton. Herečka, nominovaná za roli ve filmu "Bugonia", zvolila jednoduchý look, který způsobil senzaci.

Ikonické černé šaty na udílení cen BAFTA

Emma Stone se objevila na 79. ročníku udílení filmových cen Britské akademie 22. února 2026 v Londýně v černých šatech od Louis Vuitton, vyrobených na zakázku. Šaty měly ramínkový výstřih, který tvořil velký kapkovitý výstřih, a zároveň si zachovaly plynulou siluetu, která se rozšiřovala do dlouhé vlečky. Otevřená záda umocňovala tuto nenápadnou smyslnost, zatímco hedvábná látka zdůrazňovala přístup „tichého luxusu“ bez zbytečných ozdob.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Just Jared (@justjared)

Minimalistické doplňky a krásný vzhled

Herečka doplnila vzhled sandály Jimmy Choo Minny na jehlovém podpatku, minimalistickými náušnicemi Louis Vuitton a diamantovým náramkem. Vlasy měla volně sčesané s několika prameny, které zvýrazňovaly obličej, a líčení se omezilo na černé oční linky a pudrově růžové oční stíny od Niny Park a Mary Roszak. Tato volba kontrastovala s extravagantnějšími outfity na červeném koberci a dokazovala sílu hesla „méně je více“.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Nina Park (@ninapark)

Emma Stone, dvojnásobná držitelka Oscara („La La Land“, „Chudáci“), znovu potvrzuje svůj status módní ikony. Její šestá nominace na cenu BAFTA (nejlepší herečka za film Yorgose Lanthimose „Bugonia“) je doplněna stylem, který již nyní inspiruje jarní trendy: architektonické střihy a sytá černá. Tento look ztělesňuje vývoj červeného koberce směrem k zralé a sebevědomé eleganci.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V 61 letech Monica Bellucci oslňuje na červeném koberci v ikonických černých šatech.
Article suivant
„Moje nohy, moje největší nejistota“: Miss Francie 2015 odhaluje nemoc, kterou trpí

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Moje nohy, moje největší nejistota“: Miss Francie 2015 odhaluje nemoc, kterou trpí

Za korunami a úsměvy se skrývají i intimní reality. Camille Cerf, Miss Francie 2015, nedávno na svém instagramovém...

V 61 letech Monica Bellucci oslňuje na červeném koberci v ikonických černých šatech.

Italská herečka a modelka Monica Bellucci i nadále okouzluje publikum. Na udílení cen BAFTA 2026 v Londýně oslnila...

Dcera Paula McCartneyho se otevřeně vyjádřila k kritice, které čelila její matka.

Britská návrhářka Stella McCartney emotivně hovoří o ostré kritice, kterou její matka Linda McCartney (americká fotografka, zpěvačka a...

Jennifer Lopez v 56 letech přitahuje pozornost ve stříbrném body

Americká zpěvačka a herečka Jennifer Lopez opět dokazuje, že kraluje popové scéně, a sbírá zhlédnutí tanečním videem ve...

„Ten tvar je zvláštní“: Sošné šaty této americké herečky jsou kontroverzní

Americká herečka Chase Infiniti nedávno na udílení cen BAFTA 2026 způsobila senzaci sošnými šaty, jejichž tvar fascinoval stejně...

Kdo je Gracie Abrams, zpěvačka, která právě oficiálně oznámila svůj vztah s Paulem Mescalem?

Americká zpěvačka a skladatelka Gracie Abrams a irský herec Paul Mescal se drželi za ruce na červeném koberci...

© 2025 The Body Optimist