„Moje nohy, moje největší nejistota“: Miss Francie 2015 odhaluje nemoc, kterou trpí

Za korunami a úsměvy se skrývají i intimní reality. Camille Cerf, Miss Francie 2015, nedávno na svém instagramovém účtu prozradila, že trpí lipedémem, stále málo známým onemocněním. Toto upřímné zpovědí zpochybňuje zažité představy o těle a jeho proměnách.

"Byl mi diagnostikován lipedém."

Ve svém videu Camille Cerf oznamuje: „Byl mi diagnostikován lipedém.“ Krátká věta, ale plná významu. Odkazuje na své nohy, které prý dlouho skrývala: „Roky jsem je před tebou schovávala, ukazovala ti je jen zakryté.“

Navzdory cvičení a lymfatické drenáži příznaky přetrvávají. Otoky, modřiny, které se objevují bez zjevného důvodu, bolest na konci dne nebo v horkém počasí, celulitida… všechny tyto příznaky nezmizí disciplínou ani silnou vůlí. Její příběh nám připomíná zásadní pravdu: ne všechny tělesné změny jsou způsobeny „nedostatkem úsilí“. Někdy se jedná o zdravotní stav, jako je lipedém.

Lipedém, onemocnění, které je stále příliš málo známé

Lipedém je progresivní onemocnění tukové tkáně. Je charakterizován abnormálním a nepřiměřeným hromaděním tuku pod kůží, především v nohou, od kyčlí až po kotníky. Důležité je, že chodidla jsou obvykle ušetřena, což pomáhá odlišit lipedém od jiných onemocnění, jako je lymfedém.

Na rozdíl od prostého přibírání na váze lipedém nezmizí „přísnou dietou“ ani intenzivním cvičením. Nejedná se o problém životního stylu, ale o zdravotní stav. Toto rozlišení je klíčové ve společnosti, kde jsou ženská těla často zkoumána, komentována a posuzována.

Jaké jsou příznaky?

Projevy se liší v závislosti na stádiu, ale určité příznaky se často opakují:

  • Symetrický otok nohou, někdy i paží
  • Pocit tíhy nebo napětí
  • Bolest, která se objevuje spontánně nebo při dotyku
  • Snadný výskyt modřin
  • Nerovnoměrná textura pleti, důlkový vzhled
  • Přecitlivělost postižených oblastí

Onemocnění probíhá třemi hlavními fázemi: zpočátku zůstává kůže hladká, ale podkožní tkáň ztlušťuje; poté se objevují hmatatelné nerovnosti a uzlíky; nakonec se končetina může výrazně zvětšit. V některých případech se může rozvinout lymfedém, který zhorší příznaky.

Koho se to týká?

Lipedém postihuje téměř výhradně ženy. Často se objevuje během velkých hormonálních změn: puberty, těhotenství a menopauzy. Tento hormonální rozměr je jedním z hlavních vysvětlení jeho vzniku. Odborníci také naznačují možnou genetickou složku a cévní nebo lymfatické faktory.

Navzdory tomu přesné mechanismy zůstávají nedostatečně pochopeny. Mnoho žen čeká roky, než jim bude stanovena diagnóza, protože jejich příznaky jsou někdy mylně připisovány nadváze.

Slova, která osvobozují

Odhalením svého lipedému Camille Cerf vyjadřuje pocit, který sdílí mnoho žen. Její příběh pomáhá změnit vnímání: ne, některé tvary těla neodrážejí „nedostatek vůle“. Ano, tělo může být krásné i nést známky nemoci. Její poselství je hluboce pozitivní pro tělo: vaše hodnota se neměří ani pevností vašich nohou, ani rovnoměrností vaší pokožky. Diagnóza nic neubírá na vaší kráse, vaší síle ani vaší hodnotě.

Camille Cerf – Miss Francie 2015 – v konečném důsledku pomáhá prolomit tabu obklopující lipedém. Nejde jen o sdílení její zkušenosti, ale o zvýšení povědomí. Lepší pochopení tohoto stavu pomáhá vyhnout se ukvapeným soudům a nespravedlivé vině. Vaše tělo vypráví jedinečný příběh. Pokud onemocní, není na vině ani si nezaslouží menší obdiv. Informování, naslouchání a respektování těchto skutečností nám umožňuje budovat spravedlivější, laskavější a inkluzivnější pohled na ženská těla.

