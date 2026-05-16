Sandra Hüller se ve svých 48 letech objevila v divadelních šatech, které uchvátily diváky v Cannes.

Německá herečka Sandra Hüller zdobila červený koberec na filmovém festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) při premiéře filmu „Vlast“ v výrazné kreaci od Chanelu. Za svůj výkon ve filmu, který již byl uznávaný, předvedla rozhodně divadelní vystoupení.
Silueta konstruovaná jako obraz
Pro netrpělivě očekávanou premiéru filmu „Fatherland“ zvolila Sandra Hüller kreaci od Chanelu, navrženou s ohledem na silný kontrast. Horní část šatů připomínala dvoubarevnou kouli peří, mísila černou a bílou a vytvářela objemný efekt, který okamžitě upoutal pozornost. Pod tímto živůtkem splývaly šaty z černého saténu, jehož plynulost vyvažovala vizuální dopad horní části. Kontrast mezi měkkou, surovou texturou peří a hladkým, zářivým saténem vytvořil dvoudílnou siluetu, kde se jednotlivé prvky vzájemně doplňovaly.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Vzhled odpovídající náročné kariéře
Tato prominentní přítomnost v Cannes není náhoda. Sandra Hüller prošla po červeném koberci na premiéře filmu „Vlast“, za který si již vysloužila uznání. Tento impuls je součástí její rychle rostoucí mezinárodní kariéry.
Herečka by se měla v roce 2027 objevit také ve třech dalších filmových projektech, které rovněž vyvolávají značný zájem diváků a kritiků. Tento nabitý program staví Sandru Hüller do centra filmových diskusí a dává každému jejímu veřejnému vystoupení zvláštní význam.
V šatech od Chanelu, které kombinovaly dvoubarevný top s peřím a černou saténovou sukni, proměnila Sandra Hüller svůj výstup na premiéře filmu „Fatherland“ v Cannes velmi očekávaný módní moment. Vzhledem k nabité filmové sezóně plánované na rok 2027 slibují její nadcházející vystoupení na červeném koberci stejně pozorné sledování.