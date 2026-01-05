Manželé Madurovi: Cilia Floresová, první dáma v srdci venezuelské moci?

Cilia Floresová, manželka Nicoláse Madura, byla první dámou Venezuely od roku 2013 až do jejich společného zajetí Spojenými státy začátkem ledna 2026. Tato právnička a politička, která zdaleka nehrála čistě ceremoniální roli, měla zásadní vliv na instituce země a zastávala klíčové pozice v Národním shromáždění a chavistském aparátu.
Vzestup na vrchol Chavismu
Cilia Flores se v 90. letech 20. století proslavila obhajobou Huga Cháveze po jeho neúspěšném puči v roce 1992, čímž přispěla k jeho propuštění v roce 1994. V roce 2000 byla zvolena do Kongresu a stala se první ženou na postu předsedkyně Národního shromáždění, kde v této funkci působila v letech 2006 až 2011, kde nahradila svého budoucího manžela Nicoláse Madura. V letech 2012 až 2013 byla jmenována generální prokurátorkou a upevnila si vliv nad soudním systémem, přičemž podle svědectví bývalých státních zástupců dosadila své blízké spolupracovníky a loajální osoby do strategických pozic.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
První dáma a všudypřítomná postava
Cilia Flores, která se stala první dámou po sporném vítězství Nicoláse Madura v roce 2013, má od symbolické role daleko. V roce 2015 byla znovuzvolena do Národního shromáždění za svůj domovský stát Cojedes a později se stala členkou Prezidentské komise Ústavodárného shromáždění v roce 2017. Obhajuje úspěchy „Bolívariánské revoluce“. Je kritizována za politizaci soudnictví – pod jejím vlivem údajně nebyla po více než dvacet let vydána žádná rozhodnutí proti státu – a je označována za „zásadní postavu“ venezuelské moci.
Zajetí s Madurem: symbol pádu
3. ledna 2026, během amerických náletů ve Venezuele, prezident Donald Trump oznámil zajetí Nicoláse Madura a Cilie Floresové, kteří byli převezeni do New Yorku k soudu. Viceprezidentka Delcy Rodríguezová potvrdila jejich zmizení a požadovala „důkaz, že jsou naživu“. Tento pár, u moci více než deset let, ztělesňoval v bolívarovské Venezuele fúzi osobního života a politické dominance.
Cesta poznamenaná kontroverzí
Cilia Flores, obviněná z protekce za údajné upřednostňování zaměstnávání šestnácti příbuzných v Národním shromáždění, podle agentury Reuters , namítá, že těchto pozic dosáhli díky svým zásluhám. Kanada, Panama a Spojené státy ji sankce uvalily na ni za její roli ve venezuelské krizi a také za údajnou podporu autoritářského režimu jejího manžela, a má zakázán vstup do Kolumbie.
Cilia Flores, která je od července 2013 vdaná za Nicoláse Madura po vztahu, který začal v 90. letech 20. století, zanechala ve venezuelské historii stopu jako jedna z nejvlivnějších žen Čtvrté socialistické republiky. Její zajetí spolu s manželem ukončuje éru, v níž tento pár symbolizoval jak jednotu chavismu, tak jeho autoritářské excesy. Zda její soudní řízení ve Spojených státech potvrdí obvinění, která proti ní byla vznášena po léta, se teprve uvidí.