Manželé Madurovi: Cilia Floresová, první dáma v srdci venezuelské moci?

Julia P.
TeleSUR English/YouTube

Cilia Floresová, manželka Nicoláse Madura, byla první dámou Venezuely od roku 2013 až do jejich společného zajetí Spojenými státy začátkem ledna 2026. Tato právnička a politička, která zdaleka nehrála čistě ceremoniální roli, měla zásadní vliv na instituce země a zastávala klíčové pozice v Národním shromáždění a chavistském aparátu.

Vzestup na vrchol Chavismu

Cilia Flores se v 90. letech 20. století proslavila obhajobou Huga Cháveze po jeho neúspěšném puči v roce 1992, čímž přispěla k jeho propuštění v roce 1994. V roce 2000 byla zvolena do Kongresu a stala se první ženou na postu předsedkyně Národního shromáždění, kde v této funkci působila v letech 2006 až 2011, kde nahradila svého budoucího manžela Nicoláse Madura. V letech 2012 až 2013 byla jmenována generální prokurátorkou a upevnila si vliv nad soudním systémem, přičemž podle svědectví bývalých státních zástupců dosadila své blízké spolupracovníky a loajální osoby do strategických pozic.

První dáma a všudypřítomná postava

Cilia Flores, která se stala první dámou po sporném vítězství Nicoláse Madura v roce 2013, má od symbolické role daleko. V roce 2015 byla znovuzvolena do Národního shromáždění za svůj domovský stát Cojedes a později se stala členkou Prezidentské komise Ústavodárného shromáždění v roce 2017. Obhajuje úspěchy „Bolívariánské revoluce“. Je kritizována za politizaci soudnictví – pod jejím vlivem údajně nebyla po více než dvacet let vydána žádná rozhodnutí proti státu – a je označována za „zásadní postavu“ venezuelské moci.

Zajetí s Madurem: symbol pádu

3. ledna 2026, během amerických náletů ve Venezuele, prezident Donald Trump oznámil zajetí Nicoláse Madura a Cilie Floresové, kteří byli převezeni do New Yorku k soudu. Viceprezidentka Delcy Rodríguezová potvrdila jejich zmizení a požadovala „důkaz, že jsou naživu“. Tento pár, u moci více než deset let, ztělesňoval v bolívarovské Venezuele fúzi osobního života a politické dominance.

Cesta poznamenaná kontroverzí

Cilia Flores, obviněná z protekce za údajné upřednostňování zaměstnávání šestnácti příbuzných v Národním shromáždění, podle agentury Reuters , namítá, že těchto pozic dosáhli díky svým zásluhám. Kanada, Panama a Spojené státy ji sankce uvalily na ni za její roli ve venezuelské krizi a také za údajnou podporu autoritářského režimu jejího manžela, a má zakázán vstup do Kolumbie.

Cilia Flores, která je od července 2013 vdaná za Nicoláse Madura po vztahu, který začal v 90. letech 20. století, zanechala ve venezuelské historii stopu jako jedna z nejvlivnějších žen Čtvrté socialistické republiky. Její zajetí spolu s manželem ukončuje éru, v níž tento pár symbolizoval jak jednotu chavismu, tak jeho autoritářské excesy. Zda její soudní řízení ve Spojených státech potvrdí obvinění, která proti ní byla vznášena po léta, se teprve uvidí.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
