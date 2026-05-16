V minimalistickém vzhledu volí tento americký model sofistikovanou černou siluetu.

Kaia Gerber nedávno zaujala na akci Disney Upfront 2026, která se konala v kongresovém centru Jacoba K. Javitse v New Yorku. Zatímco mnoho celebrit volilo propracované outfity, americká modelka a herečka zvolila rozhodně minimalistický přístup s dvoudílným černým kompletem. Elegantně zorganizovaná lekce minimalismu, dokonale v souladu s estetikou „tichého luxusu“.
Celkový vzhled plný kontrastů
Na první pohled se outfit Kaie Gerber může zdát jednoduchý: přiléhavý top v kombinaci s midi sukní s vysokým pasem, to vše v tmavě černé barvě. Pozorné oko však okamžitě rozpozná pečlivé řemeslné zpracování. Kousek z kolekce Jacquemus podzim/zima 2026 si pohrává s jemnou souhrou bohatého sametu a saténového hedvábí. Diskrétní, ale nápadně rafinovaný kontrast textur, který oživuje siluetu s každým pohybem.
Kaiin look se dokonale hodil k outfitu číslo 43 z přehlídky Jacquemus, kterou představila začátkem tohoto roku. Jediný rozdíl oproti verzi z molu: Kaia Gerber se vzdala velkého kuželovitého klobouku, který outfit během přehlídky doprovázel, a raději nechala své dlouhé vlnité vlasy volně padat přes ramena. Co se týče bot, zvolila černé lodičky s otevřenou špičkou od Aminy Muaddi, značky, která se v posledních sezónách stala stálicí v šatnících celebrit. Žádné šperky, žádná viditelná kabelka, žádné zbytečné ozdoby: vše spočívá v preciznosti výběru.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Vzhled, který šel proti ostatním hostům.
Elegantní vzhled Kaie Gerber vynikl na akci, kde většina hostů zvolila propracovanější outfity. Po boku americké herečky Lindsay Lohan, kanadského herce a modela Paula Anthonyho Kellyho, americké herečky Chase Infiniti a americké zpěvačky, skladatelky a herečky Mandy Moore udělal decentní styl Kaie Gerber výrazný dojem.
Rozhodla se upoutat pozornost mistrovstvím. Tato vědomá volba je v souladu s image, kterou si Kaia Gerber pěstuje od svého debutu. Kaia Gerber, známá svým smyslem pro styl, který zdědila po své matce, americké supermodelce Cindy Crawford, dlouhodobě upřednostňuje čisté siluety, precizní střihy a decentní barvy. Tento stylistický rukopis z ní udělal jednu z předních postav své generace na červeném koberci a mole.
Černý minimalismus, klíčový trend sezóny
Kromě samotného vzhledu je tato módní volba součástí širšího trendu: návratu minimalistické černé, poháněného hnutím „tichého luxusu“. Tento trend, dalece od „nadměrného třpytu“ a logománie, prosazuje decentní eleganci, která se odhaluje pouze náročnému oku. Černá se svou inherentní střídmostí se pro tento přístup stává ideálním plátnem: umožňuje soustředit se výhradně na kvalitu střihu a řemeslné zpracování materiálů.
Tato estetika je přitažlivá i díky své všestrannosti. Dobře ušitý černý oblek lze nosit ve dne i v noci, na podzim i na jaře, a překonává roční období, aniž by kdy působil zastarale. Právě tuto nadčasovou vlastnost Kaia Gerber jasně přijala volbou obleku Jacquemus, jehož modernost spočívá právě v jeho schopnosti zůstat relevantní i po skončení sezóny.
Kaia Gerber se svým černým outfitem Jacquemus s jemnými kontrasty předvedla jeden z nejvýraznějších výstupů na Disney Upfront 2026. Brilantní demonstrace toho, že minimalismus zůstává jednou z nejsilnějších módních zbraní pro ty, kteří ho vědí ovládat.