V minimalistickém vzhledu volí tento americký model sofistikovanou černou siluetu.

Léa Michel
Kaia Gerber nedávno zaujala na akci Disney Upfront 2026, která se konala v kongresovém centru Jacoba K. Javitse v New Yorku. Zatímco mnoho celebrit volilo propracované outfity, americká modelka a herečka zvolila rozhodně minimalistický přístup s dvoudílným černým kompletem. Elegantně zorganizovaná lekce minimalismu, dokonale v souladu s estetikou „tichého luxusu“.

Celkový vzhled plný kontrastů

Na první pohled se outfit Kaie Gerber může zdát jednoduchý: přiléhavý top v kombinaci s midi sukní s vysokým pasem, to vše v tmavě černé barvě. Pozorné oko však okamžitě rozpozná pečlivé řemeslné zpracování. Kousek z kolekce Jacquemus podzim/zima 2026 si pohrává s jemnou souhrou bohatého sametu a saténového hedvábí. Diskrétní, ale nápadně rafinovaný kontrast textur, který oživuje siluetu s každým pohybem.

Kaiin look se dokonale hodil k outfitu číslo 43 z přehlídky Jacquemus, kterou představila začátkem tohoto roku. Jediný rozdíl oproti verzi z molu: Kaia Gerber se vzdala velkého kuželovitého klobouku, který outfit během přehlídky doprovázel, a raději nechala své dlouhé vlnité vlasy volně padat přes ramena. Co se týče bot, zvolila černé lodičky s otevřenou špičkou od Aminy Muaddi, značky, která se v posledních sezónách stala stálicí v šatnících celebrit. Žádné šperky, žádná viditelná kabelka, žádné zbytečné ozdoby: vše spočívá v preciznosti výběru.

Vzhled, který šel proti ostatním hostům.

Elegantní vzhled Kaie Gerber vynikl na akci, kde většina hostů zvolila propracovanější outfity. Po boku americké herečky Lindsay Lohan, kanadského herce a modela Paula Anthonyho Kellyho, americké herečky Chase Infiniti a americké zpěvačky, skladatelky a herečky Mandy Moore udělal decentní styl Kaie Gerber výrazný dojem.

Rozhodla se upoutat pozornost mistrovstvím. Tato vědomá volba je v souladu s image, kterou si Kaia Gerber pěstuje od svého debutu. Kaia Gerber, známá svým smyslem pro styl, který zdědila po své matce, americké supermodelce Cindy Crawford, dlouhodobě upřednostňuje čisté siluety, precizní střihy a decentní barvy. Tento stylistický rukopis z ní udělal jednu z předních postav své generace na červeném koberci a mole.

Černý minimalismus, klíčový trend sezóny

Kromě samotného vzhledu je tato módní volba součástí širšího trendu: návratu minimalistické černé, poháněného hnutím „tichého luxusu“. Tento trend, dalece od „nadměrného třpytu“ a logománie, prosazuje decentní eleganci, která se odhaluje pouze náročnému oku. Černá se svou inherentní střídmostí se pro tento přístup stává ideálním plátnem: umožňuje soustředit se výhradně na kvalitu střihu a řemeslné zpracování materiálů.

Tato estetika je přitažlivá i díky své všestrannosti. Dobře ušitý černý oblek lze nosit ve dne i v noci, na podzim i na jaře, a překonává roční období, aniž by kdy působil zastarale. Právě tuto nadčasovou vlastnost Kaia Gerber jasně přijala volbou obleku Jacquemus, jehož modernost spočívá právě v jeho schopnosti zůstat relevantní i po skončení sezóny.

Kaia Gerber se svým černým outfitem Jacquemus s jemnými kontrasty předvedla jeden z nejvýraznějších výstupů na Disney Upfront 2026. Brilantní demonstrace toho, že minimalismus zůstává jednou z nejsilnějších módních zbraní pro ty, kteří ho vědí ovládat.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
