„Nejkrásnější maminka“: modelka Elsa Hosk předvádí své těhotenské bříško v saténovém outfitu

Švédská modelka Elsa Hosk sdílela na Instagramu řadu fotografií, které okamžitě potěšily její sledující. Oblečená v celobílém saténovém outfitu, tónovaných slunečních brýlích a s semišovou kabelkou v ruce pózovala sebevědomě, její bříško bylo jemně viditelné mezi díly volné košile. Tento příspěvek oslavily tisíce komentářů pod ním.
Saténový vzhled od hlavy až k patě pro sofistikovanou těhotenskou eleganci
Pro tyto nové fotografie zvolila Elsa Hosk bezchybný kalhotový kostýmek ušitý ze zářivého saténu, který zachycuje denní světlo. Košile, nošená rozepnutá a nadměrně velká, odhaluje její zaoblené bříško, zatímco široké, splývavé kalhoty prodlužují její sloupovitou siluetu. Rozhodně minimalistický přístup, kde bohatost látky odvádí veškerou práci.
Co se týče doplňků, Elsa Hosk zvolila béžovou semišovou kabelku, která dokonale kontrastuje s bílým outfitem. Velké hnědé sluneční brýle s motýlím vzorem dodávají vzhledu retro, téměř filmový nádech. Elegantní účes a decentní černé sandály dotvářejí celkový vzhled: Elsa Hosk představuje těhotenský styl, který dokazuje, že elegance a pohodlí mohou dokonale koexistovat, i když se vaše postava v průběhu měsíců mění.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Oslava těhotenství
Tento příspěvek je součástí strategie, kterou modelka zvolila: ukázat své těhotné tělo, aniž by ho skrývala. 10. dubna 2026 Elsa Hosk oficiálně oznámila své druhé těhotenství prostřednictvím série fotografií pořízených Julií Gorbačenkovou. Tehdy svým sledujícím sdělila, že jí už šest měsíců „roste malý nuget“.
Oznámení, které Instagram zpočátku cenzuroval – platforma odstranila její původní příspěvek – než veřejně zareagovala: „Přála bych si, aby lidé nevnímali bříška těhotných žen jako něco urážlivého, ale tak to je.“ Elsa Hosk čeká své druhé dítě se svým snoubencem Tomem Dalym, britským podnikatelem, se kterým už má dceru Tuulikki Joan, která se narodila v únoru 2021.
Vlna pozitivních komentářů
Reakce pod příspěvkem se hrnuly. „Nejkrásnější maminka“, „Záříš“ : komentáře od uživatelů internetu chválily jak krásu vzhledu, tak záři modelky s blížícím se termínem porodu. Mnozí vyzdvihovali jednoduchost inscenace, která ostře kontrastovala s často teatrálnějšími konvencemi tradičních focení těhotných.
Mnoho lidí si nejvíce pamatuje konzistenci sdělení Elsy Hosk od jejího oznámení: nic neskrývat, zůstat diskrétní, oslavovat tělo takové, jaké je. Tento postoj se shoduje s postojem dalších modelek její generace – jako je Jasmine Tookes, která v roce 2025 během těhotenství prošla po mole pro Victoria's Secret – a přispívá ke změně reprezentace mateřských těl v módním průmyslu.
Mezi třpytivým saténem, pečlivě vybranými doplňky a hrdě vystaveným bříškem vytvořila Elsa Hosk jeden ze svých nejoblíbenějších příspěvků sezóny. Jen několik týdnů před příchodem svého druhého dítěte nám švédská modelka příspěvek za příspěvkem připomíná, že těhotenství není něco, co by se mělo skrývat, ale milník, který je třeba oslavit.