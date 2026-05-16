Tato bunda, kterou nosí Margot Robbie, potvrzuje návrat stylu „indie sleaze“.

Screen Margot Robbie dans le film « Le loup de Wall Street »

Australská herečka a producentka Margot Robbie je v módě dlouhodobě spojována s „dobrými základy“. V posledních několika měsících se v jejím šatníku zdánlivě něco změnilo – a její poslední vystoupení v Londýně to nejjasněji potvrdilo.

Důstojnická bunda se zlatým lemováním - ústřední prvek vzhledu

Právě na londýnské premiéře hry „1536“ Margot Robbie oficiálně odhalila svůj stylistický posun. Objevila se v kostýmu Alexandra McQueena a sebevědomě přijala kódy Indie Sleaze – té „rebelské“ estetiky roku 2010, která se v roce 2026 triumfálně vrací.

Ústředním prvkem outfitu byla krátká, strukturovaná důstojnická bunda, přímo inspirovaná napoleonskými uniformami. Její impozantní zlaté lemovky na hrudi a manžetách jí dodávaly okamžitě rozpoznatelný charakter – směs vojenského dědictví a módní drzosti. Pod bundou se skrýval přiléhavý černý top a bunda – ikonické kalhoty s nízkým pasem od Alexandra McQueena, které nenápadně odhalují spodní část zad.

Co je to indie sleaze?

Indie Sleaze odkazuje na estetiku zrozenou v roce 2000 a 2010, poháněnou nezávislou hudební scénou a nočním životem Brooklynu a Shoreditche: ofina, vybledlý denim, opotřebovaná kůže, vrstvené textury a vzhled „po kocovině“, aniž byste vypadali, jako byste se o to pokusili. Od roku 2024 se silně vrací na Instagram a přehlídková mola a nyní je ztělesněna v konkrétních kouscích – jedním z jejichž nejznámějších znaků se stala vojenská bunda.

Důstojnická bunda, klíčový kus oblečení pro rok 2026

Vojenská bunda splňuje všechny požadavky trendu Indie Sleaze: „rebelský“ vzhled a ultra módní nonšalanci, která definovala léta 21. století. Silně se vrací na Instagram a přehlídková mola a etabluje se jako nezbytný módní kousek sezóny – nově interpretovaný tak, aby vyhovoval stylu každého. V černé nebo tmavě modré barvě s vybledlými džínami a koženými botami, v zářivě červené, jakou nedávno nosila zpěvačka a skladatelka Dua Lipa s jednoduchými džínovými kraťasy, nebo jako Margot Robbie v střižené verzi s prvkem – tento kousek se přizpůsobí všemu a každému.

Zlaté přezky, šátky a důstojnická bunda od Alexandra McQueena – Margot Robbie si trend nejen osvojila, ale ztělesnila ho. Letos, v roce 2026, se Indie Sleaze už nemusí omlouvat za svou existenci.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Tiffany Haddishová předvádí své břišní svaly v barevném outfitu
V minimalistickém vzhledu volí tento americký model sofistikovanou černou siluetu.

