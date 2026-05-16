Dua Lipa ve svých třiceti letech předvádí svou postavu v černém krajkovém outfitu.

Dua Lipa sdílela na Instagramu řadu fotografií, které okamžitě nadchly její sledující. Britská zpěvačka a skladatelka, která byla nedávno spatřena na světovém turné, pózuje v celočerném krajkovém outfitu, zkrášleném doplňky. Pečlivě vytvořená prezentace, která opět potvrzuje její rostoucí stylistický vliv.
Celý černý krajkový vzhled
Pro tento nový příspěvek zvolila Dua Lipa celočerný krajkový outfit, složený z několika sladěných kousků. Outfit doplňuje sako s dlouhým rukávem, rovněž vyrobené z krajky. Soubor si pohrává s decentní elegancí černé a bohatostí krajkového vzoru, obzvláště propracovaného v detailech. Jedná se o výrazný kousek, který kontrastuje s decentnější estetikou jejích předchozích vystoupení. Co se týče bot, zpěvačka zvolila černé kozačky s krajkovým efektem, které outfitu dodávají téměř rock'n'rollový nádech.
Šperky a doplňky: detail, který mění všechno
Kromě hlavního outfitu skutečně vynikají doplňky. Dua Lipa svůj look doplnila černohnědou crossbody kabelkou, která celkovému outfitu dodala nádech tepla. Co se týče šperků, nezůstala zdrženlivá: stříbrný choker, diamantový náramek, několik prstenů naskládaných na sebe… Dokonalá přehlídka jemných kousků, které se dokonale doplňují.
Zábavný detail: její puntíkovaná manikúra dodává zbytku vzhledu hravý nádech. Je to odkaz na retro trendy, které se v této sezóně vracejí, a připomíná nám, že Dua Lipa si od svého debutu vypěstovala zálibu v oživení vintage odkazů. Právě tato směs odvážnosti a kulturních narážek z ní dělá jednu z nejsledovanějších módních ikon své generace.
Pečlivě vytvořený kosmetický vzhled
Dua Lipa měla stejně úžasný make-up a vlasy. Své havraní vlasy měla upravené v bezchybném stylu, který dokonale ladil s celočernou estetikou celého outfitu. Pro make-up zvolila trendy „jemný glam“ look: definované řasy, tváře obarvené sytou tvářenkou a vínově červené rty, které dodaly klíčový barevný akcent.
Tato kosmetická paleta dokonale ztělesňuje podzimní/zimní estetiku, a to navzdory jarnímu období. Zejména vínové rty se již několik měsíců výrazně vracejí do beauty tutoriálů a na přehlídková mola. Příspěvek je zaplaven komentáři od obdivovatelů. „QUEEN“, „Magnificent“, „Iconic“ : fanoušci jsou okouzleni, mnozí chválí jak ucelený vzhled, tak zpěvaččin postoj.
Touto celočernou kolekcí Dua Lipa potvrzuje svůj status módní a kosmetické ikony své generace. S propracovanou krajkou, stříbrnými šperky a vínově hnědými rty i nadále prosazuje své módní volby s neochvějnou sebedůvěrou – sebedůvěrou, která inspiruje její fanoušky po celém světě.