Dua Lipa ve svých třiceti letech předvádí svou postavu v černém krajkovém outfitu.

Léa Michel
@dualipa / Instagram

Dua Lipa sdílela na Instagramu řadu fotografií, které okamžitě nadchly její sledující. Britská zpěvačka a skladatelka, která byla nedávno spatřena na světovém turné, pózuje v celočerném krajkovém outfitu, zkrášleném doplňky. Pečlivě vytvořená prezentace, která opět potvrzuje její rostoucí stylistický vliv.

Celý černý krajkový vzhled

Pro tento nový příspěvek zvolila Dua Lipa celočerný krajkový outfit, složený z několika sladěných kousků. Outfit doplňuje sako s dlouhým rukávem, rovněž vyrobené z krajky. Soubor si pohrává s decentní elegancí černé a bohatostí krajkového vzoru, obzvláště propracovaného v detailech. Jedná se o výrazný kousek, který kontrastuje s decentnější estetikou jejích předchozích vystoupení. Co se týče bot, zpěvačka zvolila černé kozačky s krajkovým efektem, které outfitu dodávají téměř rock'n'rollový nádech.

Šperky a doplňky: detail, který mění všechno

Kromě hlavního outfitu skutečně vynikají doplňky. Dua Lipa svůj look doplnila černohnědou crossbody kabelkou, která celkovému outfitu dodala nádech tepla. Co se týče šperků, nezůstala zdrženlivá: stříbrný choker, diamantový náramek, několik prstenů naskládaných na sebe… Dokonalá přehlídka jemných kousků, které se dokonale doplňují.

Zábavný detail: její puntíkovaná manikúra dodává zbytku vzhledu hravý nádech. Je to odkaz na retro trendy, které se v této sezóně vracejí, a připomíná nám, že Dua Lipa si od svého debutu vypěstovala zálibu v oživení vintage odkazů. Právě tato směs odvážnosti a kulturních narážek z ní dělá jednu z nejsledovanějších módních ikon své generace.

Pečlivě vytvořený kosmetický vzhled

Dua Lipa měla stejně úžasný make-up a vlasy. Své havraní vlasy měla upravené v bezchybném stylu, který dokonale ladil s celočernou estetikou celého outfitu. Pro make-up zvolila trendy „jemný glam“ look: definované řasy, tváře obarvené sytou tvářenkou a vínově červené rty, které dodaly klíčový barevný akcent.

Tato kosmetická paleta dokonale ztělesňuje podzimní/zimní estetiku, a to navzdory jarnímu období. Zejména vínové rty se již několik měsíců výrazně vracejí do beauty tutoriálů a na přehlídková mola. Příspěvek je zaplaven komentáři od obdivovatelů. „QUEEN“, „Magnificent“, „Iconic“ : fanoušci jsou okouzleni, mnozí chválí jak ucelený vzhled, tak zpěvaččin postoj.

Touto celočernou kolekcí Dua Lipa potvrzuje svůj status módní a kosmetické ikony své generace. S propracovanou krajkou, stříbrnými šperky a vínově hnědými rty i nadále prosazuje své módní volby s neochvějnou sebedůvěrou – sebedůvěrou, která inspiruje její fanoušky po celém světě.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
