„Příliš tlustá, příliš mladá“: Drew Barrymore v 50 letech promluvila o kritice svého těla

Drew Barrymore, která se v sedmi letech proslavila filmem E.T. Mimozemšťan, vyrůstala v centru pozornosti – ale také pod neustálým drobnohledem. Jako hostka své vlastní talk show The Drew Barrymore Show herečka emotivně prozradila, jak brzy začaly být soudy o jejím vzhledu.
Čtyři desetiletí boje o lásku jeden druhého
Už v pouhých deseti letech jí říkali, že je „příliš tlustá“, „ne dost blond“ nebo „příliš mladá“. Tyto poznámky, které pronášeli dospělí z filmového průmyslu, ji hluboce zasáhly. Drew Barrymore se při pohledu na svou dětskou fotografii svěřila, že si pamatuje pocit zmatku a smutku: „Už jsem nevěděla, kým mám pro ostatní lidi být.“
Dnes, s odkazem na svou osobní i profesní cestu, Drew Barrymore říká, že jí trvalo čtyři desetiletí, než se od těchto tlaků osvobodila. Americká herečka, producentka, autorka, režisérka, televizní moderátorka a podnikatelka hovoří o „vnitřním boji“, který vede denně, aby konečně uvěřila, že si štěstí zaslouží. Připomíná nám, že tato cesta není lineární: pochybnosti se mohou znovu objevit v jakémkoli věku, ale zásadní je podle ní naučit se „zachránit sám sebe“. Drew Barrymore zdůrazňuje silné poselství emoční autonomie: každý člověk si může stanovit vlastní hranice tváří v tvář kritice a odmítnout nechat ostatní „ukrajovat jeho radost“.
Poselství naděje pro nejmladší
Herečka se obrací přímo k mladým lidem, kteří čelí podobným tlakům, a snaží se být zdrojem útěchy. „Nejste v tom sami,“ trvá na svém. Drew Barrymore je povzbuzuje, aby přestali snažit se zavděčit všem a místo toho našli formu svobody tím, že se naučí milovat sami sebe takové, jací jsou. Závěrem dodává naděje: „Obnova je vždycky možná.“ I když je člověk zlomen, může se uzdravit a jakmile se uzdraví, může pomoci ostatním, aby učinili totéž. Pro Drew Barrymore je tento kruh laskavosti základní formou emocionálního zdraví.
Drew Barrymore se vrací ke své bolestné minulosti a nabízí svědectví, které je intimní i univerzální zároveň: standardy krásy vnucované od mladého věku mohou zanechat trvalé rány, ale odolnost a soucit se sebou samým jim umožňují se zahojit. Její poselství promlouvá ke všem generacím: „pravá krása“ spočívá v sebepřijetí, osvobození od pohledů ostatních.