„Ikonická“, „znepokojivá“: Vzhled Belly Hadid vyvolal reakce

Americká modelka Bella Hadid nedávno rozpoutala premiéru nového thrilleru Ryana Murphyho s názvem „Kráska“. Její červené šaty od Schiaparelli vyvolaly vlnu reakcí, od fascinace až po znepokojení. Jedny šaty, jedna silueta, jedna debata.
Ohnivě červená, podpis haute couture
Dlouhé šaty z bohatě červeného saténu, vyrobené módním domem Schiaparelli, proslulým svými sochařskými a konceptuálními výtvory, obepínaly postavu Belly Hadid. Ramínkový výstřih elegantně rámoval její krk a tvarovaný plastron, inspirovaný lidskou anatomií, vytvářel výrazný vizuální efekt. Tento detail připomínal výrazné siluety, které značka tradičně nabízí.
V roce 2021 Bella Hadid na filmovém festivalu v Cannes zaujala černými šaty zdobenými zlatými dýchacími orgány. Její spojení se Schiaparelli se stalo více než jen partnerstvím, ale plnohodnotnou uměleckou spoluprací.
Šaty navržené jako role
Šarlatový odstín odráží postavu Ruby, kterou ztvárňuje v seriálu „Kráska“. V úvodní scéně filmu se Bella objevuje v červeném oblečení na motorce, s tvrdým pohledem a ostrým vystupováním. Premiéra tak nabyla atmosféry divadelního představení a stírala hranice mezi herečkou a múzou. Kontrast mezi splývavou látkou a pevným živůtkem tuto dualitu: mezi silou a zranitelností, ještě posílil. Co se týče doplňků, vše bylo minimalistické: lakované lodičky, decentní, ale sofistikovaný make-up, rty ladící s šaty a úhledně upravené vlasy.
Smíšené reakce: obdiv i znepokojení
Jak už u Belly Hadid bývá, reakce se rychle rozcházely.
- Na straně chvály: „sochařský“ , „nezapomenutelný“ nebo dokonce „moderní vize haute couture“ .
- Z kritického hlediska: „znepokojivé“ , „příliš sugestivní“ nebo dokonce „přehnané inscenování“ .
Ústřední prvek outfitu – tento trompe-l'œil tvarovaný plastron – fascinuje stejně tak, jako rozděluje. V roce 2026 tyto estetické volby odhalují rozkol mezi dvěma vizemi módy: jednou expresivní a nefiltrovanou a druhou konzervativnější.
Silueta, která vyvolává otázky
Bella Hadid není nováčkem v odvážných stylistických prohlášeních. Od svého debutu zkoumá podnětné styly oblečení: nečekané střihy, překvapivé látky a další. Každý její vzhled se stává hřištěm pro vizuální experimentování. Hraje si s liniemi, objemy a očekáváními. Pro návrháře je její tělo živým plátnem, prostředkem k vyjádření.
Vytesaný náprsník, nové pole vyjádření
Tento detail, inspirovaný starověkými sochami, znovuobjevuje strukturované oblečení: ani skrytí, ani odhalení, ale transformace. Schiaparelli přijímá tento „nový trend“ naznačovat bez ukazování, stylizovat tělo spíše než ho odhalovat. Do roku 2026 bude tento příklad následovat několik módních domů: tvarované kusy u Coperni, stylizované anatomické prvky u Balmain a Mugler. Tento styl se stává samostatným jazykem, který spojuje vysoce precizní řemeslné zpracování se silným vizuálním sdělením.
Bella Hadid ztělesňuje určitou představu o současné módě: intelektuální, teatrální, někdy i nepříjemnou. Nesnaží se za každou cenu potěšit, ale vyjádřit svou vizi. Její vystoupení v New Yorku nenechává prostor pro lhostejnost. A právě to z ní již několik let dělá jednu z nejpozorovanějších – a nejdiskutovanějších – osobností světa módy.