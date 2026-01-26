Angelina Jolie se chystá odjet ze Spojených států do Evropy a vysvětluje proč.

Angelina Jolie se chystá opustit Spojené státy a usadit se v Evropě, poháněna „hlubokou touhou po změně tempa, svobodě a souladu s jejími osobními a rodinnými hodnotami“. Rok 2026, kdy její dvojčata dosáhnou dospělosti, se jeví jako klíčový moment v této nové kapitole, ke které kambodžsko-americká herečka, režisérka, scenáristka, producentka a ambasadorka dobré vůle přistupuje s opravdovým klidem.
Pečlivě zvážená touha odejít
Angelina Jolie je údajně odhodlána opustit Los Angeles a dokonce i Spojené státy, což je plán, který si dlouho vážila. Podle amerických zpravodajských serverů o celebritách dává na trh svůj rozsáhlý majetek Los Feliz, který získala v roce 2017 a jehož hodnota se odhaduje na přibližně 25 milionů dolarů. Herečka se nikdy netajila tím, že si nepřeje žít v Los Angeles dlouhodobě a že se tam přestěhovala pouze kvůli omezením spojeným s rozvodem a svěřením šesti dětí do péče s Bradem Pittem. Nyní, po dokončení rozvodového vyrovnání v roce 2024, se tato omezení uvolňují a konečně jí dávají příležitost představit si budoucnost jinde.
Klíčová role jeho dětí a rodinného kalendáře
Načasování tohoto odchodu není bezvýznamné: Angelina Jolie často vysvětlovala, že s trvalým odjezdem z Los Angeles čeká na 18. narozeniny svých nejmladších dětí, dvojčat Vivienne Marcheline a Knoxe Leona. Jejich plnoletost, očekávaná 12. července 2026, pro ni bude znamenat symbolický práh, po kterém se bude moci svobodně geograficky reorganizovat.
V četných rozhovorech Angelina Jolie zopakovala, že v Los Angeles zůstává především proto, aby své rodině poskytla stabilitu, bezpečí a soukromí během dlouhého a medializovaného rozvodu. Zdůraznila také, že její děti si nepřejí být středem pozornosti médií, což posiluje její touhu ochránit je před shonem Hollywoodu. Od roku 2026 doufá, že si bude moci užívat větší flexibility v životě a práci tam, kde se ona a její rodina cítí nejpohodlněji.
Proč Evropa tolik přitahuje Angelinu Jolie?
Evropa se zdá být jednou z nejlepších zvažovaných destinací, a to jak kvůli tempu života, kultuře, tak i mediální expozici, která je považována za méně agresivní než v Los Angeles. Zvěsti již naznačují, že by se zajímala o města jako Londýn nebo jiná evropská hlavní města, kde by mohla skloubit své umělecké a humanitární závazky se soukromějším životem.
Angelina Jolie zároveň plánuje rozdělit svůj čas mezi New York, kde rozvíjí svůj módní kolektiv a butik Atelier Jolie, a Kambodžu, zemi, ke které je hluboce připoutána. Toto uspořádání by jí nabídlo klidnější prostředí, zakotvené v jejích humanitárních a kulturních závazcích a méně ovládané hollywoodským průmyslem.
Kambodža a mezinárodní život
Kambodža má v srdci Angeliny Jolie zvláštní místo: na začátku prvního desetiletí 21. století si tam adoptovala svého nejstaršího syna Maddoxe a již více než 20 let tam vlastní dům. Dříve vysvětlila, že tuto zemi považuje za místo, které má „v srdci“ a kde se cítí hluboce doma, zejména v souvislosti s objevením buddhismu.
Vztah s jeho zemí, který se zkomplikoval
Angelina Jolie se nedávno svěřila, že se její vztah ke Spojeným státům hluboce změnil, až do té míry, že prohlásila, že už svou zemi skutečně „neuznává“. Na festivalu ve Španělsku vyjádřila své znepokojení nad americkým politickým a společenským klimatem a napětím kolem individuálních svobod a osobního projevu, které jsou podle ní ohroženy.
Zdůraznila, že vždy žila mezinárodním životem s velmi kosmopolitní rodinou a společenským kruhem a že její světonázor je rovnostářský a jednotný. Setrvání v jedné zemi pro ni již neodpovídá jejím hodnotám ani životu, který si přeje vést, zejména v době, kterou popisuje jako „velmi těžké časy“. Tato prohlášení osvětlují její plán odejít jako osobní i politickou volbu, i když tvrdí, že chce svá slova pečlivě volit.
Stručně řečeno, Angelina Jolie se nestěhuje jen tak: připravuje se na kompletní změnu svého života, daleko od nervového centra, kterým Los Angeles po léta bývalo. Rok 2026 přichází jako začátek „nové kapitoly“, svobodnější, diskrétnější a více v souladu s ženou a matkou, kterou chce být.