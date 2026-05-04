„Anděl“: Fotografie z dovolené Belly Hadid uchvacují uživatele internetu

Soraya
@bellahadid / Instagram

Žádné inscenování, jen kolotoč fotek s názvem „Náhodné 🧚☀️🧡“ a série plážových looků, které si rychle získaly uživatele internetu. Americká modelka Bella Hadid tak potvrzuje, že si užívá letní přestávku, k velké radosti svých sledujících.

Bílé bohémské šaty

Popisek vypovídá vše o současném duševním rozpoložení Belly Hadid: „Náhodné 🧚☀️🧡 věci 🍀🍹🐬🌅🌅🌅“ . Žádný koncept, žádný příběh – jen momentky života na slunci, sdílené s dokonale kontrolovanou nonšalancí. Styl zveřejňování, který je zdánlivě spontánní a pečlivě zorganizovaný, a stal se jedním z jejích poznávacích znamení na sociálních sítích.

V souladu s tímto tématem mezi různými outfity v karuselu vynikají zejména bílé bohémské šaty. Lehké a splývavé, nošené, jako by byly vybrány na poslední chvíli, dokonale ztělesňují „nenucenou“ estetiku, kterou Bella Hadid předvádí od začátku sezóny. Vzhled, který evokuje bohémský styl prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Bellou 🦋 (@bellahadid)

Plážové outfity, které přirozeně splývají

Karusel se neomezuje pouze na jeden look. Bella Hadid bez námahy přechází z jednoho looku do druhého mezi bílými šaty a minimalistickým černým outfitem – důkaz, že se cítí stejně pohodlně v couture kousku jako v tom nejzákladnějším. Tato směs stylů, od bohémských přes minimalistické až po barevnější outfity, dodává příspěvku skutečnou lehkost, která rezonuje s jejími sledujícími daleko za hranicemi pouhého zájmu o módu.

Komentáře mluví samy za sebe.

Reakce jejích 61 milionů sledujících byla okamžitá a jednomyslná. „Anděl“, „Jsi tak krásná“, „Královna“ – komentáře odrážejí to, co mnozí cítí, když se s těmito snímky setkají: zářivá krása, umocněná slunečným pozadím a vzhled, který s tímto prostředím dokonale ladí. U Belly Hadid tato zdánlivá jednoduchost ještě více umocňuje vizuální dojem: nic se nezdá být nucené, vše plyne přirozeně, jako přirozené prodloužení léta, které ztělesňuje.

Tento příspěvek je v konečném důsledku součástí série příspěvků Belly Hadid s plážovou tematikou pro toto jaro/léto 2026. Její fotografie z dovolené potvrdily jednu věc: je jednou z mála celebrit, jejichž každý příspěvek se okamžitě stává „módním momentem“.

Soraya
Soraya
S vášní pro autentické chutě a kulinářské objevy cestuji po světě a hledám gastronomické skvosty, o které se s vámi mohu podělit. Jako opravdový gurmán pevně věřím, že každé jídlo má svůj příběh.
Article précédent
Hailey Bieber zvolila minimalistický oranžový outfit ve vintage stylu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber zvolila minimalistický oranžový outfit ve vintage stylu.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber má „jemný talent“ pro udávání trendů, aniž by se to zdálo. 1....

„Tohle není oblečení do zimy“: modelka na arktické expedici vyvolává debatu

Čtyři dívky z Louisiany (USA), Arktidy a expedice, která se „téměř zvrtla“ – tak shrnula své dobrodružství na...

Ana de Armas se vrací ke koženým šatům s nečekaným detailem

Kubánsko-španělská herečka Ana de Armas a jemné šperky již dříve prokázaly svůj stylistický soulad. S kampaní „Mythica“ dosahují...

Shakira proměnila pláž Copacabana v obří pódium

2. května 2026 se pláž Copacabana v Rio de Janeiru stala největším koncertním místem na světě. Kolumbijská zpěvačka...

V 68 letech pózuje herečka Sharon Stone bez make-upu u bazénu.

Americká herečka a producentka Sharon Stone se nutně nesnažila vyslat žádný vzkaz. Jednoduše sdílela fotku sebe sama, bez...

Olivia Rodrigo se k tomuto „hravému“ motivu vrací v bílých krajkových šatech

Americká zpěvačka a skladatelka Olivia Rodrigo měla 28. dubna 2026 důležitou událost: večeři s obsazením americké show „Saturday...