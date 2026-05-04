„Tohle není oblečení do zimy“: modelka na arktické expedici vyvolává debatu

Čtyři dívky z Louisiany (USA), Arktidy a expedice, která se „téměř zvrtla“ – tak shrnula své dobrodružství na Instagramu americká modelka a televizní osobnost Brooks Nader. Za „hravým“ popiskem se skrývala skutečná vědecká mise a okamžitá debata o tom, co měla na sobě.
Vážná vědecká expedice
Brooks Nader a její tři sestry – Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane – odcestovaly na norské Špicberky, aby se zúčastnily vůbec první studie zkoumající, jak extrémní polární prostředí ovlivňuje zdraví žen. Experiment, který probíhal ve spolupráci s Nadací Space Prize, NYU Langone Health a Arizonskou univerzitou, měl replikovat podmínky, kterým astronauti čelí ve vesmíru: extrémní teploty, izolace a narušené cykly světla a tmy. Program zahrnoval jízdu na sněžných skútrech, běžecké lyžování ledovcovými údolími a sběr biologických dat v reálném čase.
Co chtěli vědci měřit
Shromážděná data se týkala vlivu extrémních podmínek prostředí na hormonální rovnováhu žen, menstruační cykly, spánkové vzorce a celkovou fyziologickou adaptaci. Během celé cesty byly používány nositelné přístroje pro monitorování spánku a odběr biologických vzorků, po nichž následovala pocestná vyšetření za účelem analýzy zotavení a fyziologické rekalibrace. Výsledky budou odeslány do recenzovaného vědeckého časopisu a prezentovány na mezinárodních konferencích, včetně setkání SLEEP v červnu 2026.
Debata o outfitu
Kromě samotné vědecké expedice to byl outfit Brooks Naderové, který skutečně upoutal pozornost na jejím příspěvku na Instagramu. Zatímco její veselý a svérázný popisek („4 dívky z jižní Louisiany jedou do Arktidy a málem se nevrátí... Všechno pro VĚDU, holky“) pomohl vyvolat rozruch kolem reportáže ABC Nightline, nejvíce reakcí vyvolal především výběr oblečení na některých fotografiích.
Mezi kritikou jejich nevhodnosti pro arktické klima a obhajobou dostupnějšího a modernějšího přístupu k vědě se debata rychle přesunula od podstaty projektu k jeho vzhledu. Je důležité si uvědomit, že není místo pro komentování nebo hodnocení ženského těla nebo vzhledu – nebo ostatně těla či vzhledu kohokoli jiného. Každý se může oblékat, jak se mu zlíbí, a být veřejně známou osobou v žádném případě neospravedlňuje kritiku ani hodnocení obrázků sdílených na sociálních sítích.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Problém, který sahá daleko za hranice expedice.
Sestry Naderové ve svém prohlášení vyjádřily svou vizi projektu: „Jedná se o vědecký příspěvek i kulturní prohlášení. Vnímáme to jako příležitost pokračovat v diskusi o zdraví žen směrem k nové hranici – čeho jsou naše těla schopna, když jsou dotlačena do extrému. Doufáme, že naše účast inspiruje další ženy k účasti na budoucím výzkumu.“
Studie byla navržena tak, aby „zaplnila kritickou mezeru v lékařském a vesmírném výzkumu s důsledky pro zdraví žen na Zemi a pro proveditelnost lidské reprodukce a dlouhodobých vesmírných cest“. Jinými slovy, pochopení toho, jak ženské tělo reaguje na extrémní podmínky, není bezvýznamnou otázkou. Je zásadní pro budoucnost vesmírného výzkumu – a sestry Naderové se svými rozepnutými bundami a úsměvy se staly jeho „nejneočekávanějšími“ ambasadorkami.
Nakonec, bez ohledu na jejich lehké oblečení v Arktidě, Brooks Nader a jeho tři sestry, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, přivezli ze Svalbardu vědecká data, která by jen málokdo napadl shromažďovat. Debata o jejich oděvu měla alespoň jednu výhodu: upozornila na výzkum, který to zoufale potřeboval.