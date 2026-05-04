„Tohle není oblečení do zimy“: modelka na arktické expedici vyvolává debatu

Fabienne Ba.
Čtyři dívky z Louisiany (USA), Arktidy a expedice, která se „téměř zvrtla“ – tak shrnula své dobrodružství na Instagramu americká modelka a televizní osobnost Brooks Nader. Za „hravým“ popiskem se skrývala skutečná vědecká mise a okamžitá debata o tom, co měla na sobě.

Vážná vědecká expedice

Brooks Nader a její tři sestry – Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane – odcestovaly na norské Špicberky, aby se zúčastnily vůbec první studie zkoumající, jak extrémní polární prostředí ovlivňuje zdraví žen. Experiment, který probíhal ve spolupráci s Nadací Space Prize, NYU Langone Health a Arizonskou univerzitou, měl replikovat podmínky, kterým astronauti čelí ve vesmíru: extrémní teploty, izolace a narušené cykly světla a tmy. Program zahrnoval jízdu na sněžných skútrech, běžecké lyžování ledovcovými údolími a sběr biologických dat v reálném čase.

Co chtěli vědci měřit

Shromážděná data se týkala vlivu extrémních podmínek prostředí na hormonální rovnováhu žen, menstruační cykly, spánkové vzorce a celkovou fyziologickou adaptaci. Během celé cesty byly používány nositelné přístroje pro monitorování spánku a odběr biologických vzorků, po nichž následovala pocestná vyšetření za účelem analýzy zotavení a fyziologické rekalibrace. Výsledky budou odeslány do recenzovaného vědeckého časopisu a prezentovány na mezinárodních konferencích, včetně setkání SLEEP v červnu 2026.

Debata o outfitu

Kromě samotné vědecké expedice to byl outfit Brooks Naderové, který skutečně upoutal pozornost na jejím příspěvku na Instagramu. Zatímco její veselý a svérázný popisek („4 dívky z jižní Louisiany jedou do Arktidy a málem se nevrátí... Všechno pro VĚDU, holky“) pomohl vyvolat rozruch kolem reportáže ABC Nightline, nejvíce reakcí vyvolal především výběr oblečení na některých fotografiích.

Mezi kritikou jejich nevhodnosti pro arktické klima a obhajobou dostupnějšího a modernějšího přístupu k vědě se debata rychle přesunula od podstaty projektu k jeho vzhledu. Je důležité si uvědomit, že není místo pro komentování nebo hodnocení ženského těla nebo vzhledu – nebo ostatně těla či vzhledu kohokoli jiného. Každý se může oblékat, jak se mu zlíbí, a být veřejně známou osobou v žádném případě neospravedlňuje kritiku ani hodnocení obrázků sdílených na sociálních sítích.

Problém, který sahá daleko za hranice expedice.

Sestry Naderové ve svém prohlášení vyjádřily svou vizi projektu: „Jedná se o vědecký příspěvek i kulturní prohlášení. Vnímáme to jako příležitost pokračovat v diskusi o zdraví žen směrem k nové hranici – čeho jsou naše těla schopna, když jsou dotlačena do extrému. Doufáme, že naše účast inspiruje další ženy k účasti na budoucím výzkumu.“

Studie byla navržena tak, aby „zaplnila kritickou mezeru v lékařském a vesmírném výzkumu s důsledky pro zdraví žen na Zemi a pro proveditelnost lidské reprodukce a dlouhodobých vesmírných cest“. Jinými slovy, pochopení toho, jak ženské tělo reaguje na extrémní podmínky, není bezvýznamnou otázkou. Je zásadní pro budoucnost vesmírného výzkumu – a sestry Naderové se svými rozepnutými bundami a úsměvy se staly jeho „nejneočekávanějšími“ ambasadorkami.

Nakonec, bez ohledu na jejich lehké oblečení v Arktidě, Brooks Nader a jeho tři sestry, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, přivezli ze Svalbardu vědecká data, která by jen málokdo napadl shromažďovat. Debata o jejich oděvu měla alespoň jednu výhodu: upozornila na výzkum, který to zoufale potřeboval.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
