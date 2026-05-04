Ana de Armas se vrací ke koženým šatům s nečekaným detailem

Fabienne Ba.
Kubánsko-španělská herečka Ana de Armas a jemné šperky již dříve prokázaly svůj stylistický soulad. S kampaní „Mythica“ dosahují nové úrovně – a černé kožené šaty slouží jako kulisa pro jeden z nejpozoruhodnějších kousků kolekce.

Kampaň „Mythica“ mezi záhadou a transformací

Tato nová kampaň na šperky s vysokými cenami má příhodný název. „Mythica“ evokuje svět proměny a tajemství a představuje ženu, která ji nosí, jako postavu píšící svůj vlastní příběh. Ana de Armas je toho dokonalým ztělesněním: herečka, jejíž mezinárodní kariéra – od Kuby po Hollywood – hovoří o neustálém přetváření. Vizuální prvky hrají s čistými liniemi, zářivými kameny a odvážnou modernitou, daleko od „prašné“ estetiky, kterou s sebou šperky s vysokými cenami někdy nese.

Kožené šaty: nečekaná přehlídka

Šaty s hlubokým výstřihem, který podpírají tenká ramínka, jsou zároveň strukturované a minimalistické – což z nich činí perfektní kulisu pro to, aby šperky skutečně zazářily. Kůže dodává napětí, téměř rock'n'rollovou modernu, která ostře kontrastuje s obvyklou vzácností šperkových kampaní. Právě toto srovnání dělá snímky Any de Armas tak silné.

Náhrdelník s vodopádem, ústřední prvek kolekce

Je to šperk, který poutá veškerou pozornost. Kaskádovitý náhrdelník osázený akvamaríny a topazem s kočičím okem, jehož struktura reinterpretuje ikonický motiv Louis Vuitton v plynulých, stužkových tvarech. Na krku Any de Armas nachází šperk ideální zasazení: výstřih, který mu umožňuje vyniknout, aniž by zahlcoval její zářivou pleť, která odhaluje její nuance. Tmavé pozadí, které náhrdelník izoluje a zdůrazňuje jeho řemeslnou preciznost, dotváří dokonale provedenou vizuální prezentaci.

Krásný vzhled, který vyvažuje sílu outfitu

Aby se zabránilo konkurenci s šaty nebo šperky, byl přístup ke kráse založen na jemnosti: jemné vlny, přirozený a zářivý make-up, který umožňuje struktuře vzhledu – kůže, kov, kameny – mluvit sama za sebe. Rovnováha mezi „tvrdostí“ kůže a jemností šperků se odráží i ve způsobu, jakým byly Aně de Armas upraveny vlasy a make-up.

Ana de Armas, klíčová postava módních kampaní

Kubánsko-španělská herečka Ana de Armas, která je již několik let múzou, tento svět s neobvyklou důsledností i nadále ztělesňuje. Pro „Mythicu“ nenosí jen šperky – ona v něm žije. Komentáře pod snímky to okamžitě potvrdily: „absolutně krásná“, „nejkrásnější“, lavina reakcí, které svědčí o okamžitém dopadu těchto snímků.

Černé kožené šaty, akvamarínový náhrdelník a Ana de Armas: perfektní kombinace pro šperkovskou kampaň. Nečekaný detail? Samotná kůže, tato volba materiálu, která promění „klasické“ cvičení v něco rozhodně elegantnějšího.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
