Olivia Rodrigo se k tomuto „hravému“ motivu vrací v bílých krajkových šatech

Americká zpěvačka a skladatelka Olivia Rodrigo měla 28. dubna 2026 důležitou událost: večeři s obsazením americké show „Saturday Night Live“ na Manhattanu. Pro tuto příležitost si vybrala bílé puntíkované krajkové šaty, které spojovaly hravý duch klasického střihu s precizností dokonale vybraného vzhledu.
Puntíkaté šaty s krajkou v novém provedení
Olivia Rodrigo byla v tomto outfitu spatřena na večeři s hereckým obsazením pořadu „Saturday Night Live“ v italské restauraci Lattanzi na Manhattanu. V sobotu 2. května 2026 se zpěvačka v pořadu objeví jako moderátorka i hudební host – dvojí roli, kterou oznámila 8. dubna na Instagramu slovy: „Obrovský splněný sen. Uvidíme se v New Yorku 🗽🩷💋“ .
Olivia Rodrigo měla na sobě černé šaty zdobené bílými puntíky, které byly na límci a rukávech zdobeny bílou krajkou. Puntíkatý vzor, obvykle spojovaný s retro estetikou, zde díky krajkovému zpracování získal sofistikovanější rozměr – způsob, jak vytvořit dialog mezi „hravou“ stránkou vzoru a „jemnějším“ provedením.
Příslušenství vybrané s přesností
Olivia Rodrigo doplnila svůj vzhled vínovou kabelkou Alaïa Le Teckel a dlouhým výrazným náhrdelníkem. Kontrast mezi vínovou barvou doplňku a černobílou barvou šatů dodal vítanou chromatickou hloubku. Tento vzhled dokonale zapadá do jasně definovaného vizuálního směru pro rok 2026.
Obálka jejího připravovaného alba „You see dost sad for a girl so in love“ (Zdá se, že jsi docela smutná na dívku, která je tak zamilovaná), které vyjde 12. června, ji zobrazuje v pudrově růžových minišatech s bílým límečkem, které nosí s černými lodičkami na platformě a dlouhými bílými ponožkami. Na propagačním obrázku pro své turné „The Unraveled Tour“, oznámeném 30. dubna, v tomto tématu pokračuje světle růžovými šaty z lehké látky s krajkovými detaily. Bílá, krajka a růžová nyní tvoří ucelený vizuální triptych kolem této „nové éry“.
„Saturday Night Live“, milník v jeho kariéře
Olivia Rodrigo, která hostuje a hostuje v pořadu „Saturday Night Live“, který se koná tentýž večer, se chystá zažít jeden z nejdůležitějších okamžiků své televizní kariéry. Pořad je pro americké umělce iniciačním rituálem – a skutečnost, že hraje obě role současně, vypovídá hodně o úrovni důvěry, kterou do ní filmový průmysl ve svých 23 letech vkládá. Vzhled večeře pro herce, zvolený večer před tímto vystoupením, proto nabyl zvláštního významu: je to způsob, jak prosadit ucelenou vizuální identitu, jen pár dní před maximální publicitou.
Bílé puntíky, krajka, vínová kabelka: Olivia Rodrigo nemusela dělat víc, aby oznámila začátek nové éry. V roce 2026 zanechává svou stopu vizuálním vesmírem stejně pečlivě vytvořeným jako ten její muzikálový.