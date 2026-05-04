V 68 letech pózuje herečka Sharon Stone bez make-upu u bazénu.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

Americká herečka a producentka Sharon Stone se nutně nesnažila vyslat žádný vzkaz. Jednoduše sdílela fotku sebe sama, bez make-upu, zalitá sluncem u bazénu – ale jejích 4,3 milionu sledujících reagovalo rychle.

Žádné filtry, žádné retuše

1. května 2026 zveřejnila Sharon Stone na Instagramu fotografii v přírodě, pořízenou u bazénu na slunci. Popisek, stejně jednoduchý jako samotný vzhled: „Léto je skoro tady! Krásný pátek, moji miláčci.“ Měla na sobě dvoudílné plavky s abstraktními geometrickými vzory v odstínech zelené, fialové, černé a vínové, vlasy stažené do culíku a oči částečně zakryté snítkami listí, které držela v pravé ruce.

Tato neupravená fotografie zachycuje herečku au naturel, zalitou slunečním světlem u svého bazénu – pravděpodobně záměrná volba v digitálním světě, kde se filtry a retuše staly normou. Vzhled doplňoval červený střapcový přívěsek, žádné další doplňky nebyly.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Sharon Stone (@sharonstone)

Jednomyslná chvála od fanoušků

Komentáře fanoušků se hrnuly a byly plné chvály: „Jsi nejlepší,“ „Neuvěřitelný,“ „Děkuji, že ses takhle ukázal.“ Reakce, která sama za sebe vypovídá o dopadu, jaký může mít autentický obraz v době, kdy se „digitální dokonalost“ stala standardem – a kde se její obcházení stalo téměř „radikálním“ činem.

Vztah k tělu pěstovaný po léta

V únoru 2026 Sharon Stone již veřejně hovořila o svém vztahu ke stárnutí: „Proč se i v roce 2026 stále bojíme stárnout a plně přijmout svou identitu? Jsme mnohem víc než jen náš vzhled… jsme umělkyně, matky, sestry, manželky, zdravotní sestry, učitelky… a seznam by mohl pokračovat.“

V rozhovoru pro The Times v březnu 2025 s humorem a něhou hovořila také o vývoji svého těla: „Žertuju, že mám teď na pažích záhyby. Ale myslím si: ‚Moje paže byly krásné a teď jsou silné a jako andělská křídla. Co když mají záhyby? Možná právě to je teď dělá úžasnými.‘“ Filozofie, která prosvítá v každém příspěvku – a která vysvětluje, proč její fotografie vyvolávají tolik diskusí a zároveň inspirují.

Stručně řečeno, Sharon Stone nadále dokazuje, že svoboda od vnější kontroly je pravděpodobně nejvzácnějším luxusem, jaký existuje.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Olivia Rodrigo se k tomuto „hravému“ motivu vrací v bílých krajkových šatech
Article suivant
Shakira proměnila pláž Copacabana v obří pódium

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Shakira proměnila pláž Copacabana v obří pódium

2. května 2026 se pláž Copacabana v Rio de Janeiru stala největším koncertním místem na světě. Kolumbijská zpěvačka...

Olivia Rodrigo se k tomuto „hravému“ motivu vrací v bílých krajkových šatech

Americká zpěvačka a skladatelka Olivia Rodrigo měla 28. dubna 2026 důležitou událost: večeři s obsazením americké show „Saturday...

Modelka Kaia Gerber oživuje kožené sako nečekaným detailem

Mysleli jsme si, že kožené sako už bylo vidět ve všech možných ohledech. Americká modelka a herečka Kaia...

Herečka Brooke Shields a její dcera se tváří stejně a způsobují senzaci.

Americká herečka a modelka Brooke Shields a její dcera Rowan zjevně nepotřebují společného stylistu, aby vytvořily nezapomenutelné módní...

Thajská tanečnice Lisa má na sobě krajkový outfit a způsobuje senzaci

Thajská tanečnice, rapperka a herečka Lisa, členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny BLACKPINK, nepotřebuje červený koberec, aby se proslavila....

„Odvážný“ kožený vzhled herečky Belly Thorne vyvolává rozruch

Americká herečka a modelka Bella Thorne nedávno zveřejnila na Instagramu fotku, na které má na sobě červené kožené...