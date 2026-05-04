Shakira proměnila pláž Copacabana v obří pódium

2. května 2026 se pláž Copacabana v Rio de Janeiru stala největším koncertním místem na světě. Kolumbijská zpěvačka a skladatelka Shakira přilákala 2 miliony lidí na bezplatnou show, která se zapíše do historie živé hudby.

Roj dronů zahajuje noc

Ještě než zazněla jediná nota, dron nad davem vytvořil siluetu vlka – přímý odkaz na její píseň „She Wolf“ – zatímco Shakira pozdravila publikum v portugalštině a prohlásila svou lásku k Brazílii. Krátce po 23. hodině vystoupila na pódium oblečená v brazilských národních barvách a zvolala: „Brazílie, miluji tě! Je kouzelné pomyslet na to, že jsme tady, miliony duší pohromadě, připravené zpívat, tančit a nechat se dojmout.“

Téměř 30 skladeb během tří hodin

Shakira zahájila album skladbou „La Fuerte“, hlavním singlem z alba „Las Mujeres Ya No Lloran“ z roku 2024, a poté se pustila do série téměř 30 písní, které prokládaly videoklipy a deset převlékání kostýmů. Na seznamu skladeb byly „Hips Don't Lie“, „La Tortura“, „Waka Waka“, „TQG“, „Chantaje“, „La Bicicleta“ a „Whenever, Wherever“ – cesta více než dvaceti lety její kariéry, která udržovala dav v napětí od začátku do konce.

Překvapte brazilské hosty

Večer se představili významní hosté: brazilská zpěvačka a skladatelka Anitta s funkovým duetem a brazilské hudební legendy Caetano Veloso a Maria Bethânia, jejichž přítomnost na pódiu vyvolala v publiku kolektivní emoce. Tato vystoupení svědčila o hlubokém poutu mezi Shakirou a Brazílií, zemí, kterou Shakira navštěvuje od svých 18 let.

„Bylo mi 18 let a snil jsem o tom, že pro tebe budu zpívat.“

Během koncertu si Shakira udělala čas, aby promluvila přímo k publiku a vzpomněla na své první působení v Brazílii: „Přijela jsem sem, když mi bylo 18, a snila jsem o tom, že pro vás budu zpívat. A teď se podívejte na tohle. Život je kouzlo.“ Ženám v publiku také předala poselství o odolnosti: „Pokaždé, když žena upadne, vstane o něco moudřejší než předtím“ – prohlášení, které mezi dvěma miliony diváků vyvolalo vlnu emocí.

Rekord v souladu s tradicí

Koncert je součástí festivalu Todo Mundo no Rio, iniciativy města Rio, která nabízí bezplatné mezinárodní koncerty na pláži Copacabana. Madonna zahájila tuto tradici v roce 2024 před 1,6 miliony lidí a Lady Gaga následovala v roce 2025 s 2,1 miliony diváků. Starosta Ria Eduardo Cavaliere oficiálně oznámil rekord na X (dříve Twitter): „Vlčice se zapsala do historie Ria.“

Turné již zapsané v historii

S více než 90 miliony prodaných desek, čtyřmi cenami Grammy a patnácti cenami Latin Grammy se Shakira těší v Brazílii, kde vystupuje již desítky let, bezkonkurenční popularitě. Její turné „Las Mujeres Ya No Lloran“ se již zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů jako nejvýdělečnější turné latinskoamerického umělce. Koncert na Copacabaně završil sérii historických koncertů – následoval po bezplatném koncertu před 400 000 lidmi v mexickém Zócalo začátkem roku.

Dva miliony lidí, roj dronů, tři hodiny hudby a poselství lásky k Brazílii – Shakira proměnila Copacabanu v mnohem víc než jen pláž. Obří pódium, kolektivní okamžik a večer, na který si ti, kdo ho byli svědky, budou dlouho pamatovat.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
