Hailey Bieber zvolila minimalistický oranžový outfit ve vintage stylu.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber má „jemný talent“ pro udávání trendů, aniž by se to zdálo. 1. května 2026 se na Instagramu jednoduše podělila o pár selfie, oblečená ve vintage oranžovém outfitu s červeným tílkem, čímž mezi svými sledujícími vyvolala skutečný rozruch.

Oranžový dvoudílný oblek s ramínky na výstřih a chlapeckými kraťasy

Hailey Bieber k fotce selfie v zrcadle z 1. května 2026 přidala popisek „Jablka k pomerančům“ – což je přímý odkaz na kontrast mezi jejími oranžovými bikinami a červeným tílkem. Měla na sobě oranžové bikiny s ramínky a chlapecké kraťasy – retro střih připomínající plážové oblečení ze 70. let, směs minimalismu a nostalgie. Přes to si oblékla krátké červené tílko, zapnula ho vpředu na knoflíky a nechala ho rozepnuté, aby odhalilo oranžový outfit pod ním.

Právě tato oranžovo-červená kombinace upoutala pozornost: dva teplé, syté tóny, které se zde s odzbrojující lehkostí spojily. Volba, která dokazuje, že Hailey Bieber i nadále zkoumá barevné kombinace tam, kde mnoho jiných končí.

Minimalistický kosmetický vzhled, který nic nepřehlušuje

Aby Hailey Bieber outfit doplnila, měla rozpuštěné hnědé vlasy s pěšinkou uprostřed a přirozeně se nalíčené, zatímco její make-up se skládal z béžové oční linky, nádechu růžové tvářenky a růžových rtů. Nic, co by mohlo konkurovat outfitu – jen způsob, jak nechat barvu udělat veškerou práci.

Vintage estetika, která tu zůstane.

Tento vzhled dokonale zapadá do konzistentního stylistického směru, který Hailey Bieber zkoumá již několik sezón: retro inspirované kousky, teplé a syté barvy a minimalismus, který nevylučuje odvážnost. Ať už jde o její vystoupení na Coachella 2026 v mikro běžeckých kraťasech s kozačkami, nebo o tento kolotoč v oranžové a červené barvě, buduje uvolněnou, precizní a nikdy ne konvenční estetiku.

Oranžové topy, červené tištěné tričko a dvouslovný popisek – Hailey Bieber nepotřebovala k vytvoření módního momentu nic víc. Barevná kombinace „jablka s pomeranči“ je už teď jednou z těch, které si její sledující letos v létě spěchají vyzkoušet.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„Tohle není oblečení do zimy": modelka na arktické expedici vyvolává debatu
„Anděl": Fotografie z dovolené Belly Hadid uchvacují uživatele internetu

