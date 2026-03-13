Poruchy příjmu potravy: Americká herečka Hilary Duff o nich ve 38 letech veřejně hovoří

Fabienne Ba.
Extrait Hillary Duff dans « Trouve ta voix » (Raise Your Voice)

Hilary Duff, objevená v útlém věku v seriálu „Lizzie McGuire“, vyrůstala v centru pozornosti. Dnes se americká herečka, zpěvačka, skladatelka, spisovatelka, stylistka a producentka ohlíží s větším nadhledem na některá těžká období svého mládí. V několika rozhovorech otevřeně hovoří o poruchách příjmu potravy, které prožívala v pozdním dospívání, a vysvětluje, jak tlak spojený s fyzickým vzhledem ovlivnil začátek její kariéry.

Raná sláva a neustálý tlak

Hilary Duff se proslavila na začátku první dekády 21. století díky seriálu Lizzie McGuire na Disney Channel. V té době byla ještě teenagerkou, ale její image už byla hodně medializovaná. V rozhovoru pro časopis Women's Health herečka hovořila o tlaku, který v tomto období cítila: „Když mi bylo asi 17 nebo 18, byla jsem velmi hubená. Bylo to hrozné. Necítila jsem se dobře ve své kůži.“ Vysvětlila také, že toto období se shodovalo s dobou, kdy byl vnímání těla hereček předmětem neustálého mediálního důrazu.

Kontext poznamenaný kultem štíhlosti

Na začátku první dekády 21. století byl tlak na štíhlou postavu obzvláště intenzivní v zábavním průmyslu. Herečky, často velmi mladé, byly pravidelně konfrontovány s očekáváními ohledně svého vzhledu. Hilary Duff vysvětluje, že toto období ji hluboce ovlivnilo: „Neustále jsem byla před kamerami a myslela jsem si, že takhle by herečka měla vypadat.“ Odborníci poukazují na to, že tyto nerealistické standardy mohou přispívat k rozvoji poruch příjmu potravy, které postihují mnoho lidí, zejména mladých žen.

Dnešní klidnější výhled

Hilary Duff říká, že si postupem času vytvořila klidnější vztah ke svému tělu. Herečka vysvětluje, že k této změně přispělo několik etap jejího života, včetně mateřství. Nyní je matkou několika dětí a říká, že se postupně naučila vidět sama sebe jinak.

Ve svých rozhovorech také zdůrazňuje důležitost péče o duševní zdraví a odpoutání se od standardů, které průmysl vnucuje. „Dnes jsem hrdá na své tělo a na to, čím si prošlo.“

Projev k podnícení diskuse

Veřejným probíráním tohoto období svého života pomáhá Hilary Duffová osvětlit problémy, kterým některé celebrity čelí ve velmi mladém věku. Tyto zprávy pomáhají otevřít diskusi o poruchách příjmu potravy a tlacích spojených s vnímáním vlastního těla. Podle několika odborníků může skutečnost, že veřejné osobnosti mluví o svých zkušenostech, pomoci snížit stigma a povzbudit postižené k vyhledání pomoci.

Hilary Duffová zkrátka otevřeně reflektuje období poznamenané tlakem na image v zábavním průmyslu. Sdílením svých zkušeností herečka zdůrazňuje důležitost otevřené diskuse o těchto otázkách a zpochybňování nerealistických standardů, které mohou na mladé umělce působit tíhou.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Kdo je Teagan Croft, australská herečka, která se chystá ztvárnit Lociku ve filmech?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kdo je Teagan Croft, australská herečka, která se chystá ztvárnit Lociku ve filmech?

Jméno Teagan Croftové se již několik týdnů objevuje v diskusích o možné hrané adaptaci animovaného filmu „Na vlásku“....

„Je úžasná“: Selena Gomez oslňuje zářivým vzhledem

Vizážistka Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) sdílela na Instagramu zlaté selfie americké zpěvačky, skladatelky, herečky, producentky a podnikatelky Seleny Gomez,...

V šatech zdobených krystaly Lucy Liu přitahuje všechny pohledy

Americká herečka, producentka, režisérka, malířka a sochařka Lucy Liu způsobila v šatech posázených křišťály senzaci na červeném koberci...

Cindy Crawfordová v šedesáti letech předvádí svůj vzhled bez make-upu a sdílí svou ranní rutinu.

Americká supermodelka Cindy Crawford dokazuje, že k záři nepotřebuje žádné umělé prvky. Tato ikonická modelka se nedávno objevila...

Tato olympijská gymnastka, která kombinuje sílu a eleganci, se může pochlubit jedním ze svých nejsilnějších vzhledů.

Americká gymnastka Jordan Chilesová, která spojila sílu a eleganci, předvedla jeden ze svých nejvýraznějších outfitů. Na galavečeru TIME...

Herečka Lily-Rose Depp stylově oživuje leopardí vzor.

Módní trendy se často vracejí poté, co byly považovány za zastaralé. Leopardí vzor je toho ukázkovým příkladem. Během...