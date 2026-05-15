Sydney Sweeney pózuje se svým přítelem v kovbojských oblecích

Americká herečka a producentka Sydney Sweeneyová „slíbila, že si svůj soukromý život udrží v tajnosti“. 1. května 2026 si však pro své oficiální „tvrdé uvedení“ vybrala Stagecoach Festival (hudební festival) – a džínové overaly. Příspěvek rozpoutal internet.
Kovbojský outfit od hlavy až k patě
Sydney Sweeney sdílela na Instagramu řadu fotografií z festivalu Stagecoach s jednoduchým popiskem „kovbojský víkend ♥“ . Na titulní fotce herečka objímala amerického podnikatele Scootera Brauna s jednou nohou a oba se do kamery usmívali. Scooter Braun reagoval zveřejněním vlastní řady fotografií se stejnými snímky s popiskem „Stagecoach doručil šťastného kovboje“ . Během několika hodin se dvojitý příspěvek stal virálním.
Pro tuto příležitost zvolila Sydney Sweeney outfit, který dokonale odpovídal duchu festivalu: džínové overaly, pod nimi bílé krajkové tílko a hnědé kovbojské boty. Na karuselu se herečka objevila také v džínové bundě, která vtipně nosila šátek jako roušku – to vše přispívalo k uvolněnému, autentickému westernovému stylu, který odpovídá atmosféře festivalu.
Tyto něžné okamžiky dojaly fanoušků k srdci.
Kolotoč fotografií se odvíjel jako série spontánních momentů: zrcadlové skupinové selfie, černobílé záběry z fotobudky – a Sydney Sweeney sedící na ramenou Scootera Brauna, který zpíval na pódiu se zdviženýma rukama. Oba dva byli také natočeni, jak zpívají karaoke a tančí s přáteli. Jen další festivalový příspěvek – až na to, že tento potvrdil spojení, které se očekávalo „měsíce“.
26,3 milionu odběratelů, kteří byli „zdrceni“
Komentáře pod příspěvkem Sydneyho Sweeneyho odrážely rozsah dopadu: „26,3 milionu lidí se právě teď rozzuřilo a vzdávalo se spoluprací,“ shrnul jeden komentář. „Já, šťastně ženatý muž: ‚Jak mi to mohla udělat?!‘“ zažertoval další. Dokonce i oficiální účet Rockstar Energy se přidal s pobaveným komentářem. Tato kolektivní reakce vypovídá mnoho o místě Sydneyho Sweeneyho v současné popkultuře.
Džínové overaly, boty, festival country hudby a legenda v několika slovech – Sydney Sweeney tak formalizovala své spojení s nenucenou elegancí někoho, kdo přesně ví, co dělá. A internet, jako vždy, reagoval nadšeně.