Gymnastka Livvy Dunne se oblékla do vintage plážového oblečení a způsobila senzaci.

Americká influencerka a bývalá gymnastka Livvy Dunne se již čtvrtý rok po sobě vrací do amerického sportovního časopisu Sports Illustrated Swimsuit – a oznámila to veselým příspěvkem na Instagramu: „4. ročník, stále dělám vlny.“
Focení v Loretu, v srdci Baja California
Livvy Dunne na Instagramu potvrdila svůj návrat na stránky Sports Illustrated Swimsuit již čtvrtý rok po sobě slovy: „Jsem ve 4. ročníku a stále dělám vlny.“ Stručný popisek, který vypovídá o tom, jak daleko se od svého prvního vystoupení dostala – a o sebevědomí, s nímž nyní k tomuto cvičení, které se stalo jejím osobním podpisem, přistupuje.
Focení probíhalo v Loretu v mexické provincii Baja California Sur – v divokém a zářivém pobřežním prostředí, které poskytlo perfektní kulisu pro vintage estetiku zvoleného vzhledu pro tuto příležitost. Na snímcích někdy pózuje s blond vlasy vlajícími ve větru, jindy běží po písku – kontrast mezi kontrolovanou pózou a spontánním pohybem, který dodává fotografiím přirozenou energii.
Krémově bíle pruhovaná sada s dřevěným kroužkem
Kousek vybraný pro toto focení má výrazně retro estetiku: dvoudílný top v krémově bílých pruzích, jehož horní část drží pohromadě široký dřevěný kroužek uprostřed – ručně vyrobený detail, který outfitu dodával vintage estetiku 70. let. Sladěný celek, jemný i sebevědomý zároveň, dokonale zapadal do přírodní krajiny Loreta.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Nečekaná cesta
Livvy Dunne, bývalá elitní umělecká gymnastka na Louisiana State University (LSU), si vedle své sportovní kariéry vybudovala značnou mediální a komerční prezentaci. Její spolupráce s jedním z předních amerických sportovních časopisů, Sports Illustrated Swimsuit, která začala ještě během jejích studií na vysoké škole, se stala základním kamenem jejího veřejného obrazu. Je také součástí obsazení restartu seriálu „Baywatch“ stanice Fox pro sezónu 2026-2027, čímž potvrzuje svou kariérní dráhu, která sahá daleko za hranice světa sportu.
Čtyři roky, stejné plážové prostředí, konzistentní přítomnost – Livvy Dunne je jednou z těch osobností, kterým se podařilo proměnit mediální vystoupení ve skutečný podpis. „Stále dělá vlny“ : přesně to dělá, rok co rok.