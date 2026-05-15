Charli D'Amelio si oblékla krajkové minišaty v „odvážném“ stylu

Americká celebrita sociálních médií Charli D'Amelio nikdy nezveřejní příspěvek, aniž by se z něj nestala událost. Její nedávný instagramový kolotoč s jednoduchým popiskem „tu a tam“ mísil několik outfitů a momentů – hned od prvního snímku „ukradla pozornost“ modré krajkové minišaty.
Vrstvené modré minišaty, kousek z pošty
Na první fotografii má Charli D'Amelio na sobě krátké modré minišaty s hlubokým výstřihem. Černá kabelka nošená u boků dotváří celkový vzhled a vytváří výrazný barevný kontrast mezi modrou a černou. Šaty, které se nacházejí někde mezi krajkou a večerními šaty, dokonale ilustrují styl, který v posledních měsících zkoumá. Vlasy má také sepnuté do elegantního vysokého culíku a doplněné precizním líčením: definované obočí, tenká oční linka a tělové rty. Minimalistická kosmetická volba, která nechává šaty vyniknout.
Nadšení fanoušci, vypovídající čísla
S 50 miliony sledujících na Instagramu vyvolává každý příspěvek Charli D'Amelio během několika minut tisíce reakcí. Tento kolotoč nebyl výjimkou – nadšené komentáře, hromadné ukládání a sdílení rychle vynesly snímky z jejího feedu do komunit módy a životního stylu. Mladá žena nadále dokazuje, že její vliv sahá daleko za hranice vesmíru TikToku, ve kterém vybudovala svou kariéru.
Vyvíjející se estetika
Charli D'Amelio, bývalá hvězda TikToku, která se proslavila v 15 letech svými tanečními videi, si postupně vybudovala asertivnější módní identitu. V posledních měsících předvedla řadu outfitů, které si hrají s krajkou, vrstvením a sytými barvami – konzistentní stylistický směr, který ji stále více odlišuje od „ležérního“ vzhledu, který ji zpočátku proslavil. Tento kolotoč je toho nejnovějším příkladem.
Modré krajkové minišaty, culík a dvouslovný popisek – Charli D'Amelio opět dokázala, že ty nejjednodušší příspěvky jsou někdy ty nejúčinnější. Pokračuje v psaní vlastní definice stylu.