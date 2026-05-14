Na pláži je tato bývalá Miss Universe hitem svým letním vzhledem.

Iris Mittenaere sdílela na Instagramu nové video (Reel), natočené na plážích Mauricia, a stačilo jí to k tomu, aby si získala přízeň svých sledujících. Bývalá Miss France 2016 a Miss Universe 2016 se objevuje v lehkých tištěných šatech na pozadí velkolepého západu slunce. „Zrozena pro moře 🏝️,“ jednoduše napsala k příspěvku a přidala hashtagy #mauritius a #island. Tato letní mezihra okamžitě zaujala internet.
Šaty s potiskem, ideální pro danou sezónu
Pro tento útěk na pobřeží Indického oceánu si Iris Mittenaere zvolila šaty s potiskem zvířecího vzoru s krajtovým efektem v odstínech hnědé a karamelové. Tato módní volba odráží hlavní trend „boho beach“, který dominuje sezóně jaro/léto 2026 a který se vyznačuje přírodními potisky, vzdušnými látkami a krátkými střihy, které se snadno oblékají po dni stráveném na pláži.
Iris zvolila volné, vlnité vlasy, lehce rozcuchané mořským vánkem. Vzhled dotvářelo několik decentních náramků na zápěstí. Celkový dojem byl letní jednoduchost, dokonale laděná s prostředím.
Velkolepý pohled, který video vylepšuje
Kromě vzhledu vás na příspěvku okamžitě zaujme krajina, která slouží jako kulisa pro Iris Mittenaere. Video, natočené během zlaté hodinky, zachycuje oblohu, na které se mísí jemné mraky a zlatavé odlesky, zatímco oceán rozprostírá své vlny, kam až oko dohlédne. Mauricius, přední destinace v Indickém oceánu, zde nabízí jednu ze svých nejikoničtějších scenérií: bledý písek, klidné vlny a horizont zbarvený do růžova.
Toto přírodní prostředí dodává příspěvku téměř filmový nádech. Mnoho uživatelů internetu komentovalo krásu panoramatu stejně jako samotnou Iris Mittenaere, někteří to dokonce nazvali „pohlednicovým“ momentem. Jednoduchá, ale pozoruhodně účinná kompozice, která okamžitě přenese její sledující do prázdninového rozpoložení mysli.
Příspěvek si získal fanoušky
Reakce na video z Instagramu pod cívkou se množí. Prý se hrnou komentáře, které chválí jak vzhled, tak i nabízený únik: „Jsi nádherná“ , „To je ale výhled“ , „Sníme o tom, že s tebou odjedeme“ , „Západ slunce jako ze snů“ ... Vlna nadšení, která potvrzuje místo Iris Mittenaere v srdcích francouzské veřejnosti, téměř deset let po její korunovaci.
Iris Mittenaere se stala klíčovou postavou francouzské mediální krajiny – ať už se jedná o moderování televizních pořadů, podnikatelské projekty nebo charitativní činnost – a příspěvek za příspěvkem dokazuje, že umí pěstovat jednoduché a vřelé spojení se svou komunitou.
S tímto videem natočeným na Mauriciu vytvořila Iris Mittenaere jeden ze svých nejoblíbenějších příspěvků sezóny. S lehkými potištěnými šaty, zlatou atmosférou a jednoduchým vzkazem o své lásce k moři nabízí svým sledujícím vítaný odpočinek. A opět je hitem na sociálních sítích.