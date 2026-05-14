Hailey Bieber zaujala v plážovém outfitu s leopardím vzorem a výstřihem.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber zahájila léto 2026 na slunném ostrově – a to archivním leopardím plážovým outfitem, který okamžitě obletěl vánoční nástěnky fanoušků.
Kousek z archivu Roberta Cavalliho z roku 2003
Hailey Bieber sdílela na Instagramu řadu fotografií ze své dovolené na tropickém ostrově. Nejvýraznějším kouskem je leopardí top z kolekce Roberta Cavalliho jaro/léto 2003. Tento vintage kousek se vyznačuje dramatickým výřezem, který odhaluje její břicho, a je zakončen kříženým šněrováním.
Fanoušci si získali během několika hodin
Komentáře se okamžitě hrnuly. „Jsem tak šťastná, že žiju ve stejnou dobu jako Hailey Bieber,“ napsal jeden fanoušek. „Ohromená,“ shrnul další. Kousek s leopardím vzorem se rychle rozšířil po módních platformách a moodboardech a vynesl archivy Cavalli do centra pozornosti se stejnou silou jako kterákoli z nedávných kolekcí.
Leopardí vzor jako sezónní podpis
Hailey Bieber se v posledních několika sezónách etablovala jako jedna z nejodvážnějších osobností ve světě plážového oblečení. Mezi avantgardními volbami nosila nadýchané komplety, doslova potisky mušlí a zakázkové kreace od Pucci. Tento jednodílný top s leopardím vzorem je součástí širšího trendu pro léto 2026: návrat leopardího vzoru a jednodílných plavek jako nezbytného plážového outfitu sezóny.
Z archivů Roberto Cavalli z roku 2003 a tropického ostrova – Hailey Bieber nepotřebovala mnoho k oživení trendu. Leopardí vzor je zpět, monokiny s výstřihem jsou nutností a nástěnky s motivem dovolené pro rok 2026 už mají svůj favorit.