Hailey Bieber zaujala v plážovém outfitu s leopardím vzorem a výstřihem.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber zahájila léto 2026 na slunném ostrově – a to archivním leopardím plážovým outfitem, který okamžitě obletěl vánoční nástěnky fanoušků.

Kousek z archivu Roberta Cavalliho z roku 2003

Hailey Bieber sdílela na Instagramu řadu fotografií ze své dovolené na tropickém ostrově. Nejvýraznějším kouskem je leopardí top z kolekce Roberta Cavalliho jaro/léto 2003. Tento vintage kousek se vyznačuje dramatickým výřezem, který odhaluje její břicho, a je zakončen kříženým šněrováním.

Fanoušci si získali během několika hodin

Komentáře se okamžitě hrnuly. „Jsem tak šťastná, že žiju ve stejnou dobu jako Hailey Bieber,“ napsal jeden fanoušek. „Ohromená,“ shrnul další. Kousek s leopardím vzorem se rychle rozšířil po módních platformách a moodboardech a vynesl archivy Cavalli do centra pozornosti se stejnou silou jako kterákoli z nedávných kolekcí.

Leopardí vzor jako sezónní podpis

Hailey Bieber se v posledních několika sezónách etablovala jako jedna z nejodvážnějších osobností ve světě plážového oblečení. Mezi avantgardními volbami nosila nadýchané komplety, doslova potisky mušlí a zakázkové kreace od Pucci. Tento jednodílný top s leopardím vzorem je součástí širšího trendu pro léto 2026: návrat leopardího vzoru a jednodílných plavek jako nezbytného plážového outfitu sezóny.

Z archivů Roberto Cavalli z roku 2003 a tropického ostrova – Hailey Bieber nepotřebovala mnoho k oživení trendu. Leopardí vzor je zpět, monokiny s výstřihem jsou nutností a nástěnky s motivem dovolené pro rok 2026 už mají svůj favorit.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Anděl“: Bella Hadid v saténových šatech přitahuje pozornost
Article suivant
V šatech způsobila Venus Williamsová senzaci svými vypracovanými pažemi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V šatech způsobila Venus Williamsová senzaci svými vypracovanými pažemi.

Americká tenistka Venus Williamsová přišla do Kia Forum v Los Angeles „upíchnout“ (dráždit/podráždit) amerického komika, herce, scenáristu a...

„Anděl“: Bella Hadid v saténových šatech přitahuje pozornost

Americká modelka Bella Hadid sdílela na Instagramu řadu fotografií, které okamžitě rozpoutaly internet. Objevila se v krátkých saténových...

„Cítím se krásná“: Brooke Shieldsová chce v 60 letech změnit způsob, jakým vnímáme stárnutí

Americká herečka a modelka Brooke Shields se nikdy nezdálila tak svobodná. V podcastu Netflixu „I Changed My Mind...

Zpěvačka Tyla rozpoutala na sociálních sítích „odvážný“ letní vzhled

Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla je pravděpodobně na dovolené a sdílí ji se svými sledujícími. Jeden z...

Uprostřed pouště tato roztleskávačka předvádí svou vypracovanou postavu.

Kylie Dickson nedávno na Instagramu sdílela řadu fotografií pořízených v utažské poušti. Kultovní roztleskávačka týmu Dallas Cowboys (DCC)...

„Hodné uměleckého díla“: Alia Bhatt v romantických šatech působí nápadně

Britská herečka indického původu Alia Bhatt se velkolepě vrátila na filmový festival v Cannes (12.–23. května 2026). Pro...