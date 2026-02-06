Search here...

V 67 letech Madonna způsobila senzaci v přiléhavých šatech.

Anaëlle G.
@Madonna/Instagram

Královna popu Madonna opět okouzluje outfitem, který v sobě spojuje smyslnost, sílu a svobodu. Vzhled, který nám připomíná, že styl nezná věk.

Oblečení, které mluví stejně jako jeho hudba

Madonna neustále mění pravidla a dělá to s každým vystoupením. Popová hvězda se opět dostala na titulní stránky novin, tentokrát s outfitem, který elektrizuje internet: černé krajkové šaty, síťované punčochy a nadměrný kabát s leopardím vzorem. Dokonale provedený look, který potvrzuje to, co její fanoušci už vědí: Madonna nepatří do žádné éry; je nadčasová.

Ikona na Instagramu sdílela video, na kterém se nachází uprostřed improvizovaného vystoupení. Soundtrack k filmu zněl „Thief of Hearts“, jeden z jejích kultovních hitů z roku 1992, hravě ztvárněný ve vizuální podívané, která odpovídá její pověsti. Madonna, oblečená v přiléhavých šatech – se zipem až k žebrům a viditelnými podvazky – se bavila a tančila, věrná svému mottu: provokovat, aby se lépe prosadila.

Tento vzhled je vším, jen ne náhodný. Každý detail jako by měl posílit poselství síly. Černá krajka, zpěvaččina charakteristická látka, ztělesňuje smyslnost i tajemno. Síťované punčochy jsou odkazem na 80. léta, období, kdy se Madonna etablovala jako módní rebelka. Kabát s leopardím vzorem podtrhuje její vkus pro rafinovanou excentricitu, někde mezi rockem a vintage stylem. Z doplňků volí černé průsvitné rukavice po lokty, tmavé obdélníkové sluneční brýle, diamantové náušnice a řetízek. Její zářivý make-up, růžové rty a blond kudrlinky dotvářejí tento obraz Madonny, která je zároveň sošná i osvobozená.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Madonna (@madonna)

Mezigenerační styl

Příspěvek získal během několika hodin miliony zhlédnutí, což dokazuje, že Madonna je zásadní postavou popkultury napříč všemi generacemi. Inspiruje jak svým stylem, tak i schopností bořit normy spojené s věkem a vnímáním těla. Loni v září způsobila senzaci po boku své dcery Lourdes Leon na přehlídce Saint Laurent jaro/léto 2026 v Paříži. Zatímco její dcera měla na sobě elegantní, přiléhavé šaty, Madonna se odvážila nosit průsvitnou látku a ukázala tak, že móda se dá dědit, ale také se dá transformovat.

S tímto nejnovějším vystoupením nám Madonna připomíná, že zůstává mistryní svého image. Stírá hranice mezi generacemi. Jedna věc je jistá: v 67 letech si nadále stanovuje vlastní pravidla. A zdá se, že to nikomu nevadí.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
