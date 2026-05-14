„Cítím se krásná“: Brooke Shieldsová chce v 60 letech změnit způsob, jakým vnímáme stárnutí

Americká herečka a modelka Brooke Shields se nikdy nezdálila tak svobodná. V podcastu Netflixu „I Changed My Mind with Dan Souza “ se podělila o silné odhalení: cítí se krásnější a naplněnější než jako teenagerka. Toto prohlášení je součástí širšího hnutí: změnit vnímání žen ve společnosti s přibývajícím věkem.
Hlas konečně osvobozený po desetiletích tlaku
Brooke Shields, známá už od svých prvních rolí ve filmech „Pretty Baby“ a „The Blue Lagoon“, strávila svůj život pod bedlivým dohledem médií. Přesto až nyní, na úsvitu této nové dekády, říká, že našla svou skutečnou hodnotu. V rozhovoru s Danem Souzou herečka vysvětluje: „Právě to vyplývá z věku, v jakém jsem, a z uvědomění si, že vstupuji do velmi důležité fáze, ale že mi nikdo neříkal, že jsem stejně cenná jako v době, kdy mi ještě fungovaly vaječníky.“
Dodala: „Pro mě je to šílené. Dnes se cítím krásnější než v pubertě a mám toho tolik co nabídnout.“ Silné prohlášení, které se boří s převládajícím narativem, že mládí je jediné období, kdy má žena nějakou hodnotu.
Pozitivní a angažovaná vize stárnutí
Pro Brooke Shields není stárnutí ani nevyhnutelné, ani porážka. V podcastu se přímo ptá průmyslových odvětví, která drží zralé ženy na okraji: „Proč ženám není dovoleno být plně samy sebou? Proč je to pro průmyslová odvětví taková hrozba?“
Otázka, která dokonale vystihuje boj, který dnes vede. Herečka se od prohlášení proti stárnutí zasazuje o mírový přístup k plynutí času. Prosazuje právo žen žít plně i po čtyřicítce, aniž by se musely „zmenšovat“ nebo „decentněji“ chovat.
Hlas, který rezonuje i za hranicemi podcastu
Pokud její odhalení rezonovala s posluchači, bylo to také proto, že zapadala do širšího příběhu. Brooke Shields toto poselství sděluje prostřednictvím svých různých projektů a odmítá omezovat takzvané zralé ženy na status ikon minulosti. Její slova odrážejí zásadní hnutí: znovuobjevení obrazu a hodnoty žen nad 40 let ve společnosti, která je stále příliš často posedlá mládím.
Tím, že Brooke Shields prohlásila, že se cítí „krásnější než jako teenagerka“, nabízí v mediální krajině vzácný pohled: pohled ženy, která se rozhodla stárnout s jistotou, spíše než bojovat s časem.
Stručně řečeno, Brooke Shields ztělesňuje nový pohled na stárnutí: ani nostalgická, ani rezignovaná, ale hluboce sebevědomá. Prohlášením „Dnes se cítím krásná“ otevírá cestu milionům žen, které po čtyřicítce odmítají zmizet. To je vítaný postoj ve světě, kde mládí zůstává – neprávem – jediným cenným kritériem.