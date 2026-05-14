Zpěvačka Tyla rozpoutala na sociálních sítích „odvážný“ letní vzhled

@tyla / Instagram

Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla je pravděpodobně na dovolené a sdílí ji se svými sledujícími. Jeden z jejích instagramových profilů s jednoduchým popiskem „Vodní dívka“ ukazuje zářivou zpěvačku u vody – a letní look, který jistě vyvolal reakce.

Žluto-modrý květinový vzhled

Jihoafrická zpěvačka zveřejnila sérii fotografií z místa, které vypadá jako sluncem zalité jezero, obklopené vodou a světlem. Popisek – dvě slova „Vodní dívka“ – dokonale vystihuje atmosféru kolotoče: uvolněnou, slunečnou a nenáročnou. Tyla se objevuje na lodi se sklenicí v ruce po boku své kamarádky, režisérky a střihačky Aerin Moreno, jejíž přirozené vlasy volně vlají ve vánku.

Pro tento den u vody si Tyla zvolila pestrobarevný plážový outfit: žlutý top s květinovým potiskem v kombinaci s modrými kalhotami na špagetových ramínkách. Okamžitě veselá a harmonická barevná kombinace, někde mezi botanickou a vodní, která dokonale ladila s přírodním pozadím fotografií. Její rozpuštěné, kudrnaté vlasy dotvářely vzhled, který vyzařoval lehkost a pohodlí.

Fanoušci okamžitě reagují

Příspěvek si rychle vysloužil nadšené komentáře. Její fanoušci reagovali se stejnou energií, jakou snímky vyzařovaly – obdiv smíchaný s náklonností ke zpěvačce, která se nikdy nesnažila prezentovat se jinak než sama sebou. Tyla má tu vzácnou schopnost, aby její neformální příspěvky byly stejně působivé jako její outfity z červeného koberce.

„Vodní dívka“ před dívkou „A*Pop“

Tato odpočinková přestávka přichází pro Tylu během obzvláště rušného května. Zpěvačka se připravuje na vydání svého druhého alba „A*Pop“ 24. července 2026, z něhož se singly „Chanel“ a „She Did It Again“ se Zarou Larsson již dočkaly velkého popularity v éteru. V dubnu se také objevila na obálce prvního Beauty Zine časopisu i-D, kde veřejně odsoudila retušování fotografií. Tento útěk k moři tak působí jako zasloužená přestávka před netrpělivě očekávaným návratem k hudbě. A „Water Girl“ není jen příspěvek o dovolené: je to narativní nit spojující umělkyni a její publikum, která se buduje příspěvek za příspěvkem.

Květinový top, jezero, kamarádka a dvě slova – Tyla nemusela dělat o moc víc, aby vytvořila jeden ze svých nejkomentovanějších příspěvků jara. Často se vám nejlépe daří, když se nesnažíte udělat dojem.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
