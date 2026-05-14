V šatech způsobila Venus Williamsová senzaci svými vypracovanými pažemi.

Americká tenistka Venus Williamsová přišla do Kia Forum v Los Angeles „upíchnout“ (dráždit/podráždit) amerického komika, herce, scenáristu a producenta Kevina Harta – a dokázala hned dva výkony: rozesmála sál a zároveň předvedla jeden z nejpozoruhodnějších looků večera.
Růžové šaty ve stylu Barbie
Pro tento večer si Venus Williamsová zvolila dlouhé, zářivě růžové šaty s patentovanou úpravou – lesklou látkou, která při každém pohybu vytvářela „tekutící“ efekt, zdůrazněný krouceným splývavým detailem v pase. Střih s kulatým výstřihem a rozšířenou sukní sahající pod kolena dodával šatům retro, nostalgický nádech, vyvážený ultramoderním leskem látky. Vzhled doplňovaly metalické lodičky se špičatou špičkou a špetka minimalistických šperků – jemný náhrdelník a náramek.
Bob střih, který dotváří „proměnu“
Venus Williamsová si pro tuto příležitost také předvedla nový účes: ostrý bob sahající až po ramena s plnou ofinou padající až do očí. Změna oproti jejím obvyklým délkám dodala vzhledu ještě asertivnější rozměr – moderní, precizní a dokonale laděný s energií večera.
Vymodelované paže, které vzbudí rozruch
Stejně tak pozornost na sociálních sítích jako samotné šaty přitáhlo i to, jak je Venus Williamsová nosila. Střih bez rukávů nechával její paže zcela odhalené – paže vytvarované léty intenzivního tréninku. To slouží jako připomínka toho, že žena může být svalnatá a že fyzická síla je nedílnou součástí ženského těla, aniž by bylo nutné o ní diskutovat nebo ji komentovat jako o anomálii. Šampionka lépe než kdokoli jiný ztělesňuje myšlenku, že síla a elegance mohou nejen koexistovat, ale také se navzájem doplňovat.
Týden módy ve dvou dějstvích
Tento look se objevil jen pár dní po Met Gala 2026, které Venus Williamsová spolupředsedala. Pro tuto příležitost měla na sobě síťované šaty s krystaly Swarovski inspirované autoportrétem umělce Roberta Pruitta – smysluplné dílo, směs umění a rodinné pocty. Dvě události, dva radikálně odlišné vzhledy – ale stejná žena, v obou stejně dominantní.
Od Met Gala po Kevin Hart Roast za jediný týden – Venus Williamsová dokázala, že se mezi uměním a komedií pohybuje se stejnou lehkostí jako mezi sety na kurtu. A že tekutě růžové šaty v kombinaci s vypracovanými pažemi a novým mikádem měly větší cenu než jakýkoli titul.