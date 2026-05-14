„Hodné uměleckého díla“: Alia Bhatt v romantických šatech působí nápadně

Britská herečka indického původu Alia Bhatt se velkolepě vrátila na filmový festival v Cannes (12.–23. května 2026). Pro svou první účast na 79. ročníku zvolila šaty od Yashe Patila zdobené krajinářským potiskem. Její vzhled se okamžitě setkal s chválou na internetu a mnozí jej přirovnávali k opravdovému „chodícímu uměleckému dílu“.
Šaty koncipované jako živoucí obraz
Šaty, které nosí Alia Bhatt, jsou zakázkovou tvorbou indického návrháře Yashe Patila. Design hraje s obrazovým rozměrem: plná, strukturovaná a objemná sukně je potištěna krajinou složenou z tmavě zelených tónů ve spodní části a zářivě modré oblohy, která se postupně zvedá směrem nahoru. Tento gradient vytváří efekt horizontu, jako by samotné šaty vyprávěly příběh. Přiléhavý výstřih ve tvaru srdce, podpořený tenkými ramínky, tuto inspiraci rozšiřuje začleněním modrých odstínů oblohy. Celkový efekt je romantická, téměř královská silueta, aniž by upadala do princeznovského nadsázky.
Herečka Alia Bhatt zvolila nízký drdol s pěšinkou na straně, díky čemuž látka vynikla. Její líčení, v souladu s korejským trendem „skleněné pleti“, se zaměřilo na zářivou pleť a výrazné rty. V uších měla malé zlaté náušnice a na ruce výrazný prsten: minimalistický přístup byl dokonalý, aby neubíral na kvalitě šatů.
Vzhled chválený uživateli internetu
Fotografie a videa z příchodu Alii Bhatt se velmi rychle rozšířily po sociálních sítích. Pod příspěvky z jejích fanouškovských stránek a módních účtů se hrnuly komentáře. Mnozí popsali šaty jako „hodné uměleckého díla“, chválili odvahu návrhářky a hereččinu vystupování. Jiní jednoduše napsali: „Je úžasná“, „Je to živoucí obraz“, „Jedny z nejkrásnějších šatů festivalu v Cannes 2026.“
I mezinárodní módní média se tohoto příběhu chopila a několik z nich přirovnalo dílo ke krajinomalbě nošené jako oblečení. Tato kolektivní reakce potvrzuje vizuální dopad prvního vzhledu a řadí Alii Bhatt mezi nejvýraznější postavy vernisáže.
Alia Bhatt, věrná ambasadorka Cannes
Pro Aliu Bhatt není toto vystoupení na Croisette jejím prvním. Herečka si připomíná svůj druhý rok jako globální ambasadorka L'Oréal Paris na filmovém festivalu v Cannes. Tato role ji zařazuje do řady dalších mezinárodních hvězd spojených s francouzskou značkou, jako je indická herečka Aishwarya Rai a americká herečka a modelka Andie MacDowell.
Alia Bhatt, která se proslavila filmem „Studentka roku“ a je významnou osobností současné indické kinematografie, je nyní známou tváří na evropských červených kobercích. Její příjezd do Francie o několik hodin dříve v jednoduchém obleku od Caroliny Herrery již přitahoval pozornost.
Těmito šaty inspirovanými krajinou Alia Bhatt potvrzuje své postavení klíčové osobnosti mezinárodní módy. Její vystoupení na festivalu v Cannes 2026, které spojuje mistrovské řemeslo s poctou indickému designu, vyniká jako jedno z nejpoetičtějších během zahájení. A přestože festival teprve začal, její budoucí vystoupení jsou již s velkým očekáváním.