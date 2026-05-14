„Anděl“: Bella Hadid v saténových šatech přitahuje pozornost

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Americká modelka Bella Hadid sdílela na Instagramu řadu fotografií, které okamžitě rozpoutaly internet. Objevila se v krátkých saténových a krajkových šatech, tvář jí rámují kudrnaté blond vlasy. Její vzhled ocenily tisíce fanoušků, kteří rychle okomentovali: „anděl“, „miluji blond vlasy“.

Bohémský vzhled

Šaty, které má na sobě Bella Hadid, nejsou jen tak ledajakou volbou: jsou ušité na míru. Střih se vyznačuje hlubokým výstřihem do V zdobeným jemnou mašlí, nadměrnými rozšířenými rukávy a několika vrstvami bílé krajky. Saténová látka v ecru odstínu jim dodává výrazně vintage nádech, téměř 70. let. Vzhled, který dokonale ztělesňuje trend „boho renesance“.

Blond kudrlinky, které vzbudí senzaci

Kromě šatů to byly skutečně vlasy Belly Hadid, které upoutaly pozornost. Modelka, obvykle brunetka, zvolila medově blond účes s úhlednými kudrlinkami a pěšinkou uprostřed. Jemný make-up zdůraznil její šedé oči, byl proveden černými očními linkami a tělovou rtěnkou. Tato proměna vlasů rozhodně nezůstala bez povšimnutí: komentáře se hrnuly pod pás, mnohé chválily tento „nový estetický směr“.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Bellou 🦋 (@bellahadid)

Vystoupení po pozoruhodné neúčasti na Met Gala

Tento příspěvek přichází jen pár dní po Met Gala 2026, které se Bella Hadid nezúčastnila. Modelka patří mezi celebrity, které se rozhodly letošní akce nezúčastnit, po boku americké herečky a producentky Zendayi a americké herečky Meryl Streep. Tímto sluncem zalitým kolotočem, natočeným ve slunečném prostředí někde mezi chatou a květinovým venkovním prostorem, se Bella Hadid jemně vrací na sociální média a potvrzuje svůj status ikony současné bohémské módy.

Bella Hadid svými saténovými šaty, zářivými blond kudrlinami a letním nádechem opět dokazuje, že ví, jak nastavit trend. Její fanoušci se s tím jistě shodují: jejich jednomyslné komentáře – „anděl“, „miluji blond vlasy“ – potvrzují dopad vzhledu, který dokonale vystihuje bohémskou estetiku současnosti.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Cítím se krásná“: Brooke Shieldsová chce v 60 letech změnit způsob, jakým vnímáme stárnutí
Article suivant
Hailey Bieber zaujala v plážovém outfitu s leopardím vzorem a výstřihem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V šatech způsobila Venus Williamsová senzaci svými vypracovanými pažemi.

Americká tenistka Venus Williamsová přišla do Kia Forum v Los Angeles „upíchnout“ (dráždit/podráždit) amerického komika, herce, scenáristu a...

Hailey Bieber zaujala v plážovém outfitu s leopardím vzorem a výstřihem.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber zahájila léto 2026 na slunném ostrově – a to archivním leopardím plážovým...

„Cítím se krásná“: Brooke Shieldsová chce v 60 letech změnit způsob, jakým vnímáme stárnutí

Americká herečka a modelka Brooke Shields se nikdy nezdálila tak svobodná. V podcastu Netflixu „I Changed My Mind...

Zpěvačka Tyla rozpoutala na sociálních sítích „odvážný“ letní vzhled

Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla je pravděpodobně na dovolené a sdílí ji se svými sledujícími. Jeden z...

Uprostřed pouště tato roztleskávačka předvádí svou vypracovanou postavu.

Kylie Dickson nedávno na Instagramu sdílela řadu fotografií pořízených v utažské poušti. Kultovní roztleskávačka týmu Dallas Cowboys (DCC)...

„Hodné uměleckého díla“: Alia Bhatt v romantických šatech působí nápadně

Britská herečka indického původu Alia Bhatt se velkolepě vrátila na filmový festival v Cannes (12.–23. května 2026). Pro...