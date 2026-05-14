„Anděl“: Bella Hadid v saténových šatech přitahuje pozornost

Americká modelka Bella Hadid sdílela na Instagramu řadu fotografií, které okamžitě rozpoutaly internet. Objevila se v krátkých saténových a krajkových šatech, tvář jí rámují kudrnaté blond vlasy. Její vzhled ocenily tisíce fanoušků, kteří rychle okomentovali: „anděl“, „miluji blond vlasy“.
Bohémský vzhled
Šaty, které má na sobě Bella Hadid, nejsou jen tak ledajakou volbou: jsou ušité na míru. Střih se vyznačuje hlubokým výstřihem do V zdobeným jemnou mašlí, nadměrnými rozšířenými rukávy a několika vrstvami bílé krajky. Saténová látka v ecru odstínu jim dodává výrazně vintage nádech, téměř 70. let. Vzhled, který dokonale ztělesňuje trend „boho renesance“.
Blond kudrlinky, které vzbudí senzaci
Kromě šatů to byly skutečně vlasy Belly Hadid, které upoutaly pozornost. Modelka, obvykle brunetka, zvolila medově blond účes s úhlednými kudrlinkami a pěšinkou uprostřed. Jemný make-up zdůraznil její šedé oči, byl proveden černými očními linkami a tělovou rtěnkou. Tato proměna vlasů rozhodně nezůstala bez povšimnutí: komentáře se hrnuly pod pás, mnohé chválily tento „nový estetický směr“.
Vystoupení po pozoruhodné neúčasti na Met Gala
Tento příspěvek přichází jen pár dní po Met Gala 2026, které se Bella Hadid nezúčastnila. Modelka patří mezi celebrity, které se rozhodly letošní akce nezúčastnit, po boku americké herečky a producentky Zendayi a americké herečky Meryl Streep. Tímto sluncem zalitým kolotočem, natočeným ve slunečném prostředí někde mezi chatou a květinovým venkovním prostorem, se Bella Hadid jemně vrací na sociální média a potvrzuje svůj status ikony současné bohémské módy.
