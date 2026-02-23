Search here...

V gotických šatech tato irská modelka zaujme pozornost

Léa Michel
@maurahiggins/Instagram

V červených šatech s gotickými akcenty irská osobnost reality show, moderátorka a modelka Maura Higgins doslova fascinovala červený koberec cen BAFTA 2026 a ze svého vystoupení se stala opravdová módní performance.

„Upíří“ vystoupení na udílení cen BAFTA v roce 2026

Maura Higgins se na londýnském ceremoniálu 22. února 2026 rozhodla pro dramatickou, ultra strukturovanou, tmavě červenou kreaci. Irská modelka, známá již svými televizními vystoupeními, potvrdila svůj status „gotické múzy“ těmito šaty bez ramínek s korzetovým živůtkem, jehož výstřih jako by se jí doslova vznášel kolem krku.

Tuto optickou iluzi umocňovala třpytivá černá ozdoba, která na červeném pozadí vytvářela téměř nadpřirozený vzor. Vzadu oděv prodlužovala černá vlečka, která vytvářela dojem stínu, jenž ji krok za krokem sleduje po červeném koberci. Celý soubor tvořil nositelné umělecké dílo, někde mezi futuristickou haute couture a temným romantismem.

Doplňky a kosmetické produkty

Aby Maura Higgins doplnila tento look inspirovaný textilem, zvolila dlouhé, průsvitné černé rukavice, které jí prodloužily paže a zároveň zdůraznily upíří nádech outfitu. Vlasy upravené do nízkého drdolu jí rámovaly obličej a zdůrazňovaly vymodelovaný make-up, bezchybnou pleť, definované kontury a sofistikované tělové rty.

Volbou minimalistických a sladěných doplňků Maura Higgins nechala šaty zůstat absolutním středem pozornosti. Výsledkem je soudržná a magnetická silueta, koncipovaná jako celek, nikoli jako jednoduchá sbírka kousků.

Z „Ostrova lásky“ k módní ikoně

Maura Higgins se poprvé objevila v britské verzi seriálu „Love Island“ v roce 2019 a postupně si vybudovala silnou image, propojuje reality show, animaci a módu. Objevila se ve filmech „Dancing on Ice“, „Cooking with the Stars“, „I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!“ a v nedávné době „The Traitors US“, kde její outfity – klobouky, obleky a avantgardní siluety – udělaly trvalý dojem.

Zároveň se etablovala jako modelka a ambasadorka značky, znásobila spolupráce v oblasti módy a krásy, až se stala stálicí na červeném koberci a v předních řadách. V lednu 2026 v New Yorku se již dostávala na titulní stránky novin v outfitu od Christophera Kanea bez kalhot, kombinujícím hluboké sako, korzetový pásek a černé krajkové punčocháče.

V těchto červenočerných iluzivních šatech na udílení cen BAFTA se Maura Higgins odklání od „decentního“ stylu a plně přijímá gotickou a divadelní estetiku. Začínala sice jako hvězda reality show, ale nyní se etablovala jako skutečná módní ikona, schopná zářit stejně jasně jako ty nejočekávanější herečky.

