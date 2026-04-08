V 76 letech herečka Meryl Streep způsobila v Tokiu senzaci ve vintage kostýmu se sukní.

Během své návštěvy Tokia, kde propagovala film „Ďábel nosí Pradu 2“, Meryl Streep znovu potvrdila svůj status módní ikony. Americká herečka způsobila senzaci v retro kostýmu se sukní, který symbolizuje pozoruhodný návrat tohoto ikonického oděvu.
Pozoruhodné vystoupení během světového turné filmu
Meryl Streep navštívila Tokio v rámci propagačního turné k filmu „Ďábel nosí Pradu 2“, jehož premiéra v kinech se očekává v květnu 2026. Toto pokračování kultovního filmu z roku 2006 představuje návrat herečky v roli Mirandy Priestlyové, postavy, která se stala symbolem ve světě módy.
Meryl Streep doprovázelo několik členů obsazení, včetně americké herečky Anne Hathawayové, která byla také přítomna, aby představila tuto novou kapitolu, na kterou fanoušci velmi očekávali. Během tohoto veřejného vystoupení v japonské metropoli Meryl Streep upoutala pozornost fotografů elegantní siluetou inspirovanou klasickou haute couture.
Sukňový kostým Chanel inspirovaný dědictvím couture
Na tuto událost si Meryl Streep oblékla kostým se sukní od Chanel z kolekce Métiers d'Art 2026, kterou navrhl Matthieu Blazy. Outfit se vyznačoval strukturovaným střihem a grafickými detaily, které kombinovaly modernitu a vintage prvky.
Rumělkově hnědý komplet, sestávající ze bundy a midi sukně, se vyznačoval kontrastním grafickým potiskem s ozdobnými černými třásněmi. Vzhled doplňovaly dvoubarevné lodičky s páskem na zádech, strukturovaná kabelka a nadměrné sluneční brýle – charakteristický estetický prvek postavy Mirandy Priestlyové ve filmu. Tento vzhled je součástí série looků inspirovaných filmovým světem a navržených tak, aby odrážely módní odkaz této série.
Sukňový kostým potvrzuje svůj návrat k trendům roku 2026.
Sukňový kostým, dlouho spojovaný s takzvanými profesionálními siluetami 80. a 90. let, se již několik sezón vrací k zájmu na přehlídkových molech i v ulicích. Několik módních domů se k tomuto ikonickému kousku nedávno vrátilo s modernizovanými střihy a moderními materiály.
Vystoupení Meryl Streepové v Tokiu ilustruje tento stylistický vývoj a mísí klasické odkazy se současnými interpretacemi. Návrat kostýmu se sukní je součástí širšího trendu „power dressingu“, který klade důraz na strukturované oblečení spojené se sebepotvrzením.
Herečka neoddělitelně spjatá se světem módy
Od uvedení prvního filmu v roce 2006 se postava Mirandy Priestlyové stala významnou osobností v populární kultuře související s módou. Druhý díl znovu spojuje několik členů původního obsazení, včetně britsko-americké herečky Emily Bluntové a amerického herce Stanleyho Tucciho, a představuje nové herce.
Celovečerní film režíroval David Frankel a scénář napsala Aline Brosh McKenna. Mezinárodní propagační turné klade zvláštní důraz na stylistické volby herců, čímž rozšiřuje vizuální identitu filmu a jeho vliv na módní průmysl.
Meryl Streep svými veřejnými vystoupeními nadále ilustruje, jak může móda doprovázet různé generace hereček. Její volba kostýmu se sukní inspirovaného archivy couture ukazuje schopnost určitých kousků překonat desetiletí a zároveň si zachovat svůj současný význam. Toto vystoupení v Tokiu také potvrzuje důležitost propagačních turné jako přehlídek návrhářů a prostorů pro stylistické vyjádření veřejně známých osobností.