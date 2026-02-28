Serena Williamsová září na vzácném videu se svou dcerou v šatech.

Serena Williamsová nedávno sdílela na Instagramu video s dvěma outfity a sladkým momentem se svou nejmladší dcerou Adirou Riverovou (2 roky). Příspěvek s popiskem „Miluju toto období mateřství a MĚ!“ oslavuje mateřství a nenucený styl.
Elegantní béžové svetrové šaty (a další)
Tenisová legenda si nejprve oblékne pískově zbarvené svetrové šaty s výstřihem do V, které zkombinuje s dlouhými blond vlasy, tmavými kouřovými očními líčeními, dramatickými řasami, třpytivým rozjasňovačem a zdánlivě holými rty. Tento ležérně-elegantní vzhled doplňují třpytivé hodinky, jemný náhrdelník a diamantové náušnice.
Následně oblékla nebesky modrý crop top stylizovaný jako přiléhavá košile v pase, tmavě modré džíny s vysokým pasem, neonově lososové lodičky a unisex šperky včetně modrého prstenu, přičemž si zachovala stejný účes a líčení pro ležérní pouliční styl.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Rozkošný okamžik s Adirou
Vrcholem je scéna, kde si Adira čistí zuby, než ji Serena něžně vezme do náruče a s vědoucím úsměvem jí kartáček odebere. Jednoduchá a autentická scéna zachycuje každodenní okamžik, daleko od reflektorů a trofejí. Serena Williams, matka dvou dcer s Alexisem Ohanianem – Olympie a Adiry – ztělesňuje radostné a asertivní mateřství, které se na obrazovce objevuje jen zřídka. Mezi smíchem, spontánními gesty a láskyplnými pohledy ukazuje, že kromě sportovní ikony existuje i přítomná, něžná matka, hluboce ztotožněná s těmi malými okamžiky, které vytvářejí krásné vzpomínky.
Serena Williamsová v konečném důsledku s inspirativní lehkostí skloubí vrcholový sport, módu a rodičovství. Tento videoklip dokonale zachycuje její úspěšný přechod k naplňujícímu životu po tenisu. Zůstává absolutní ikonou, oslavovanou pro svůj autentický rodinný život.