Serena Williamsová září na vzácném videu se svou dcerou v šatech.

Serena Williamsová nedávno sdílela na Instagramu video s dvěma outfity a sladkým momentem se svou nejmladší dcerou Adirou Riverovou (2 roky). Příspěvek s popiskem „Miluju toto období mateřství a MĚ!“ oslavuje mateřství a nenucený styl.

Elegantní béžové svetrové šaty (a další)

Tenisová legenda si nejprve oblékne pískově zbarvené svetrové šaty s výstřihem do V, které zkombinuje s dlouhými blond vlasy, tmavými kouřovými očními líčeními, dramatickými řasami, třpytivým rozjasňovačem a zdánlivě holými rty. Tento ležérně-elegantní vzhled doplňují třpytivé hodinky, jemný náhrdelník a diamantové náušnice.

Následně oblékla nebesky modrý crop top stylizovaný jako přiléhavá košile v pase, tmavě modré džíny s vysokým pasem, neonově lososové lodičky a unisex šperky včetně modrého prstenu, přičemž si zachovala stejný účes a líčení pro ležérní pouliční styl.

Rozkošný okamžik s Adirou

Vrcholem je scéna, kde si Adira čistí zuby, než ji Serena něžně vezme do náruče a s vědoucím úsměvem jí kartáček odebere. Jednoduchá a autentická scéna zachycuje každodenní okamžik, daleko od reflektorů a trofejí. Serena Williams, matka dvou dcer s Alexisem Ohanianem – Olympie a Adiry – ztělesňuje radostné a asertivní mateřství, které se na obrazovce objevuje jen zřídka. Mezi smíchem, spontánními gesty a láskyplnými pohledy ukazuje, že kromě sportovní ikony existuje i přítomná, něžná matka, hluboce ztotožněná s těmi malými okamžiky, které vytvářejí krásné vzpomínky.

Serena Williamsová v konečném důsledku s inspirativní lehkostí skloubí vrcholový sport, módu a rodičovství. Tento videoklip dokonale zachycuje její úspěšný přechod k naplňujícímu životu po tenisu. Zůstává absolutní ikonou, oslavovanou pro svůj autentický rodinný život.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
