Margot Robbie se vrací ke módní klasice se současnou elegancí

Tatiana Richard
Extrait Margot Robbie dans « Le loup de Wall Street »

Margot Robbie opět upoutala pozornost módních fanoušků tím, že čerpala z historie stylu a vytvořila vzhled, který propojuje minulost a současnost. Na akcích spojených s filmem "Bourlivá hůrka" herečka volila kousky inspirované klasickými siluetami a reinterpretovala je s výrazně moderním nádechem.

Oděvní pocta minulým epochám

Pro londýnskou premiéru filmu „Bouřlivá hůrka“ a různé propagační akce si Margot Robbie oblékla oblečení, které evokovalo historická období, zejména viktoriánskou éru a 90. léta. Stylista Andrew Mukamal zorganizoval vzhled kombinující archivní prvky – například brokátové sako inspirované Johnem Gallianem z 90. let – s moderními kousky, čímž vytvořil podmanivé stylistické napětí.

Spojení historických detailů a modernity

Jedním z nejvýraznějších outfitů byly viktoriánské krajkové korzetové šaty zdobené syntetickými copánky připomínajícími slavné pohřební šperky sester Brontëových, v kombinaci s replikou historického náramku. Tato směs historických odkazů se současnou siluetou ilustruje, jak si Margot Robbie pohrává s kódy doby a vytváří silný vizuální efekt.

Interpretace dalece vzdálená prosté nostalgii

Herečka a její kreativní tým se nesnaží jednoduše reprodukovat vintage styly, ale tyto kódy znovuobjevují, aby je plně integrovali do moderního šatníku. To je obzvláště patrné v jejich výběru klasických kousků – viktoriánských nebo inspirovaných 90. léty – nošených nekonvenčně, s odhalujícími detaily, jako je pupek, nebo s výraznými kombinacemi.

Reakce a pohledy na tuto stylistickou volbu

Módní pozorovatelé chválí odvážnost Margot Robbie a zdůrazňují její schopnost překračovat epochy a vytvářet dialog mezi různými stylistickými odkazy. Tento přístup, někdy nazývaný method dressing, zahrnuje oblékání herečky podle světa jejích rolí – v tomto případě filmu „Bourňácká hůrka“ – ale s estetickou svobodou charakteristickou pro současnou módu.

Tím, že se Margot Robbie vrací ke módní klasice prostřednictvím kreací, které evokují minulost i současnost, potvrzuje své postavení vlivné stylové osobnosti. Její oděvní volby, směs historické pocty a sebevědomé modernity, nabízejí bohatý a inspirativní pohled na současnou módu a zaujmou jak nadšence, tak kritiky.

Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
