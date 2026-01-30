V 59 letech Halle Berry zaujme svým sametovým vzhledem.

Halle Berry nedávno rozzářila londýnskou premiéru filmu „Crime 101“. Americká herečka, producentka a modelka se objevila v černém outfitu kombinujícím samet a kovové detaily, které zdůrazňovaly elegantní a držáckou siluetu.
28. ledna 2026 se v londýnském hotelu Odeon Luxe Leicester Square konala premiéra filmu „Crime 101“ s australským hercem Chrisem Hemsworthem, americkým hercem a producentem Markem Ruffalem a Halle Berry. Berry na akci obzvláště vynikla outfitem, který kombinoval textury a třpytivé melíry.
Měla na sobě černé body s dlouhým rukávem a strukturovaným výstřihem, které zkombinovala s dlouhou černou sukní ozdobenou třpytivými ozdobami od The New Arrivals. Směs látek, zejména samet na horní části a kovové efekty na sukni, dodala celku hloubku. Halle Berry byla vyfotografována sama nebo po boku svých kolegů a získala značnou pozornost médií. Několik pozorovatelů vyzdvihlo celkovou soudržnost jejího stylu, kombinující vizuální pohodlí s moderním nádechem.
Vlasy a líčení v jednotném stylu
Halle Berry zvolila jemný, vlnitý účes, dokonalou kombinaci přirozenosti a stylingu. Její make-up zůstal neutrální a decentně zdůraznil její pleť a oči. Vzhled dotvořily černé podpatky a sladěná manikúra.
Na premiéře filmu předvedla Halle Berry sofistikovaný vzhled, postavený na jednoduchých liniích a kontrastních materiálech. Pečlivě vyrobený černý outfit, kombinující samet, třpytky a decentní doplňky, je příkladem moderního a rafinovaného stylu.