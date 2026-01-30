Search here...

V 59 letech Halle Berry zaujme svým sametovým vzhledem.

Fabienne Ba.
@halleberry/Instagram

Halle Berry nedávno rozzářila londýnskou premiéru filmu „Crime 101“. Americká herečka, producentka a modelka se objevila v černém outfitu kombinujícím samet a kovové detaily, které zdůrazňovaly elegantní a držáckou siluetu.

Jednoduchý a jasný soubor pro první

28. ledna 2026 se v londýnském hotelu Odeon Luxe Leicester Square konala premiéra filmu „Crime 101“ s australským hercem Chrisem Hemsworthem, americkým hercem a producentem Markem Ruffalem a Halle Berry. Berry na akci obzvláště vynikla outfitem, který kombinoval textury a třpytivé melíry.

Měla na sobě černé body s dlouhým rukávem a strukturovaným výstřihem, které zkombinovala s dlouhou černou sukní ozdobenou třpytivými ozdobami od The New Arrivals. Směs látek, zejména samet na horní části a kovové efekty na sukni, dodala celku hloubku. Halle Berry byla vyfotografována sama nebo po boku svých kolegů a získala značnou pozornost médií. Několik pozorovatelů vyzdvihlo celkovou soudržnost jejího stylu, kombinující vizuální pohodlí s moderním nádechem.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Halle Berry (@halleberry)

Vlasy a líčení v jednotném stylu

Halle Berry zvolila jemný, vlnitý účes, dokonalou kombinaci přirozenosti a stylingu. Její make-up zůstal neutrální a decentně zdůraznil její pleť a oči. Vzhled dotvořily černé podpatky a sladěná manikúra.

Na premiéře filmu předvedla Halle Berry sofistikovaný vzhled, postavený na jednoduchých liniích a kontrastních materiálech. Pečlivě vyrobený černý outfit, kombinující samet, třpytky a decentní doplňky, je příkladem moderního a rafinovaného stylu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Deva Cassel, dcera Moniky Bellucci, rozzářila přehlídkové molo ve zlatých šatech na týdnu módy

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deva Cassel, dcera Moniky Bellucci, rozzářila přehlídkové molo ve zlatých šatech na týdnu módy

Oslnivá a sebevědomá ve svém stylu, francouzsko-italská modelka a herečka Deva Cassel, dcera italské herečky a modelky Monicy...

Tato modelka, která je podezřelá z kosmetické operace, reaguje pevně.

Amelia Gray, modelka a dcera americké herečky Lisy Rinny, nedávno čelila na Instagramu obviněním z několika plastických operací...

Dakota Johnson se na pařížském týdnu módy proslavila svým vzhledem „bez kalhotek“.

Americká herečka, producentka a modelka Dakota Johnson znovuobjevila bohémský maximalismus 70. let, když se na pařížské přehlídce Valentino...

„Další velké břicho“: Rihanna čelí vytrvalé kritice od „hejterů“

Rihanna nedávno v Paříži neudělala jen „módní prohlášení“: její poporodní bříško se opět stalo oblíbeným terčem nenávistných komentářů...

V třpytivém outfitu tato zpěvačka předvedla výrazný vzhled.

Jihoafrická popová hvězda Tyla i nadále dělá vlny, tentokrát v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Zpěvačka...

„Už jeden rok“: Gisele Bündchen hovoří o svém každodenním životě matky tří dětí

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen sdílí rok něhy se svým třetím dítětem prostřednictvím rodinných fotografií, které nedávno zveřejnila na...

© 2025 The Body Optimist