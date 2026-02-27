Search here...

Adriana Lima svým „přirozeným“ vzhledem zapaluje sociální média

@adrianalima/Instagram

Adriana Lima, brazilská modelka a slavná ambasadorka značky Victoria's Secret, nedávno způsobila senzaci instagramovým příspěvkem s názvem „Únor v Los Angeles“, kde pózuje zabalená v bílém ručníku na posteli.

Příspěvek, který to hraje jednoduše

Adriana Lima, sedící na posteli s nebesy a bezchybnými prostěradly v měkce osvětleném pokoji, jako by se zastavila v okamžiku klidu. Její pohled, lehce ztracený v okně, vyzařuje přirozenou eleganci, která zformovala její legendu na mole. Atmosféra je intimní, téměř tichá, daleko od shonu módních přehlídek a blikajících fotoaparátů.

Série devíti fotografií zachycuje různé aspekty jejího každodenního života v Los Angeles. Hraje si se světlem a stínem a pozoruhodně se podělila o selfie pořízené v posilovně s vlasy narychlo svázanými dozadu. To ostře kontrastuje s vysoce propracovaným obrazem, který si veřejnost spontánně spojuje s bývalou modelkou Victoria's Secret. Není zde žádná sofistikovaná inscenace: pouze autenticita spontánně zachyceného okamžiku. Tato jednoduchost zdůrazňuje nadčasovou krásu, oproštěnou od umělosti. Vidíme ženu v klidu, sebevědomou, plně přijímající svůj věk a svou cestu.

Pod příspěvkem se fanoušci hrnuli do davu. Pryč byly komentáře: „anděl“, „božsky krásná“, „stále královna“. Desítky červených srdíček, GIFy se záběry z přehlídkových mol připomínajícími její ikonická léta a nadšené volání po dalších „zásobách“ fotografií dotvořily tuto vlnu digitálního zbožňování. Tyto snímky, které se snoubí s nostalgií a obnoveným obdivem, svědčí o neutuchajícím spojení s jejím publikem – směsi fascinace ikonou a opravdové náklonnosti k této ženě.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Adriana Lima (@adrianalima)

Triumfální návrat po Victoria's Secret

Adriana Lima, matka tří dětí, je ve svých 44 letech významnou osobností módního průmyslu. V roce 2025 oslavila symbolický milník: svou 20. výročí módní přehlídky Victoria's Secret, kde se na mole objevila ozdobená zlatými a stříbrnými křídly. Silný, téměř mytický obraz, který slouží jako připomínka toho, proč je i nadále spojována s okázalou a divadelní estetikou této značky. Tento nový příspěvek, sdílený z Los Angeles, tuto auru rozšiřuje a zároveň ji zakotvuje v osobnější realitě.

Stručně řečeno, většina reakcí oslavuje charisma Adriany Limy a potvrzuje její status žijící legendy navzdory několika sporadickým kritikám, bohužel v digitálním věku nevyhnutelným. Adriana Lima tak opět dokazuje, že elegance nespočívá jen ve vzhledu, ale také ve schopnosti sebevědomě a klidně se orientovat v mediálním hluku.

Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
