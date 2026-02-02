„Královna“: Jennifer Lopez způsobila senzaci v „extravagantních“ šatech

Jennifer Lopez opět rozpoutala sociální sítě příspěvkem odkazujícím na seriál „Bridgerton“. Na Instagramu se americká umělkyně objevuje usazená v křesle, obklopená levandulovými tylovými šaty, to vše v útulném prostředí u krbu. Popisek zní: „Milí JLovers… Kdo další se těší na dnešní večerní seriál Bridgerton? Já ano 🤍💜.“
operní šaty
Šaty s dramatickými proporcemi se zdají být vyrobeny z tisíců okvětních lístků éterické látky. Působivý objem tylu splývá na podlahu jako pastelový květinový oceán. Stroze odměřená šeříková barva evokuje odstíny regentství, tolik oblíbené v sérii „Bridgerton“, a je umocněna prostředím: krbem, starožitnými knihami, svíčkami a romantickými kyticemi.
Odkazy na scénu a popkulturu
Zpěvačka a herečka, kterou vyfotil módní fotograf John Russo, se pyšní bezchybným vzhledem: vysokým, lehce rozcuchaným drdolem, odhalujícími třpytivými náušnicemi a jemným, růžovým líčením. Celkový efekt se přizpůsobuje kódům královského portrétu a zároveň si zachovává charakteristický styl J.Lo. V komentářích se objevila záplava komplimentů: „Královna!“ zvolalo mnoho uživatelů internetu a připomnělo jim roli královny Charlotte v seriálu.
Jennifer Lopez ztělesňuje moderní popovou královnu, která se pohybuje na hranici mezi londýnskými plesy vyšší společnosti a hollywoodskými sny. Toto vystoupení jí připomíná, že pro ni je styl sám o sobě vždycky podívanou. A že i v inspirativní produkci Jennifer Lopez nepopiratelně zůstává královnou svého vlastního příběhu.