Search here...

„Královna“: Jennifer Lopez způsobila senzaci v „extravagantních“ šatech

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez opět rozpoutala sociální sítě příspěvkem odkazujícím na seriál „Bridgerton“. Na Instagramu se americká umělkyně objevuje usazená v křesle, obklopená levandulovými tylovými šaty, to vše v útulném prostředí u krbu. Popisek zní: „Milí JLovers… Kdo další se těší na dnešní večerní seriál Bridgerton? Já ano 🤍💜.“

operní šaty

Šaty s dramatickými proporcemi se zdají být vyrobeny z tisíců okvětních lístků éterické látky. Působivý objem tylu splývá na podlahu jako pastelový květinový oceán. Stroze odměřená šeříková barva evokuje odstíny regentství, tolik oblíbené v sérii „Bridgerton“, a je umocněna prostředím: krbem, starožitnými knihami, svíčkami a romantickými kyticemi.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Jennifer Lopez (@jlo)

Odkazy na scénu a popkulturu

Zpěvačka a herečka, kterou vyfotil módní fotograf John Russo, se pyšní bezchybným vzhledem: vysokým, lehce rozcuchaným drdolem, odhalujícími třpytivými náušnicemi a jemným, růžovým líčením. Celkový efekt se přizpůsobuje kódům královského portrétu a zároveň si zachovává charakteristický styl J.Lo. V komentářích se objevila záplava komplimentů: „Královna!“ zvolalo mnoho uživatelů internetu a připomnělo jim roli královny Charlotte v seriálu.

Jennifer Lopez ztělesňuje moderní popovou královnu, která se pohybuje na hranici mezi londýnskými plesy vyšší společnosti a hollywoodskými sny. Toto vystoupení jí připomíná, že pro ni je styl sám o sobě vždycky podívanou. A že i v inspirativní produkci Jennifer Lopez nepopiratelně zůstává královnou svého vlastního příběhu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V 52 letech Heidi Klum debutovala s výraznou proměnou vlasů.
Article suivant
Ve svých 82 letech tato zpěvačka září na červeném koberci udílení cen Grammy.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ve svých 82 letech tato zpěvačka září na červeném koberci udílení cen Grammy.

Kanadská zpěvačka a skladatelka Joni Mitchell, žijící legenda folkové hudby, nedávno rozzářila červený koberec na udílení cen Grammy...

V 52 letech Heidi Klum debutovala s výraznou proměnou vlasů.

Německo-americká modelka, televizní osobnost a herečka Heidi Klum i nadále boří věkové a módní konvence s vlasovou proměnou,...

Tato britská modelka znovuobjevuje korzet s rozhodně moderním přístupem.

Na premiéře nové filmové adaptace "Bouřlivé hůrky" způsobila Cara Delevingne senzaci. Britská modelka zvolila siluetu inspirovanou viktoriánským korzetem...

Tato francouzská influencerka oživuje ikonický vzhled z televizního seriálu z 90. let.

Okamžitě rozpoznatelná silueta, výrazné potisky a okamžitě identifikovatelný odkaz na popkulturu. Lena Mahfouf, lépe známá jako Lena Situations,...

Tato bývalá televizní moderátorka ve svých 49 letech boří tabu o věku žen.

Alessandra Sublet, vždy zářivá, upřímná a spontánní, se nikdy nebála říct, co si myslí. Bývalá televizní moderátorka si...

„Neuvěřitelné charisma“: Nicole Kidman se nápadně objevila v oranžových šatech

Australsko-americká herečka, producentka a režisérka Nicole Kidman se nedávno s velkým ohlasem objevila v Paříži na prestižním ceremoniálu...

© 2025 The Body Optimist